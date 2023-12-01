Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
Türkiye gündemini sarsan Seçil Erzan dosyasında, anbean yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Seçil Erzan'ın, mahkeme kararı ile incelenen cep telefon kayıtlarında, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol ile yapılan WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Seçil Erzan'ın "Sen beni rezil ettin" dediği konuşmaların detayları ve Erzan ile ilgili sevgili iddiaları özel haberimizde...
Banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin yargılandığı davanın soruşturma dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 11 Nisan 2023'te, gözaltına alınan Seçil Erzan’ın kendi isteği ile verdiği cep telefon kayıtları mahkeme kararı ile incelendi.
CANDAŞ GÜROL İLE YAZIŞMALARI ÇIKTI
İncelenen cep telefonunun WhatsApp görüşmelerinde Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol ile yazışmalar ortaya çıktı.
'AVUKAT CANDAŞ' DİYE KAYDETMİŞ
Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında Candaş Gürol'un, 'Avukat Candaş' diye kayıtlı olduğu görülüyor. Cep telefonundan ulaşılan kayıtlarda Seçil Erzan, Candaş Gürol arasında 12 Mart 2023 günü bir yazışma yaşanıyor.
"BANA YAPACAK BİR ŞEY BIRAKMADIN"
Seçil Erzan, "Sen bana yardım etmek istedin sağ ol" diye mesaj atıyor. Candaş Gürol buna cevap olarak "İyi geceler" diye yanıt veriyor. Seçil Erzan buna, "Seni seviyorum hoşça kal" diye karşılık veriyor. Candaş Gürol, "Sen de. Kim bilir kime gidersin şimdi. İşin Bozuldu. Bana yapacak bir şey bırakmadım" diyor.
"SEN BENİ REZİL ETTİN"
Devam eden dosyaya giren yazışmalar şöyle:
Seçil Erzan: Taksi numarası var mı?
Avukat Candaş: (Kadıköy’de bir ticari taksi durağının telefonunu gönderiyor)
Seçil Erzan: Ben dayanamıyorum
Avukat Candaş: Bilemem, ben gitme dedim
Seçil Erzan: Seni sevdim
Avukat Candaş: Ben de ama olmadı
Seçil Erzan : Sen beni rezil ettin
Avukat Candaş: Tek kozun kaldı ibtihar
Avukat Candaş : Neredesin? Gel konuşalım açayım kapıyı
Seçil Erzan: Ben dayanamıyorum Candaş
Avukat Candaş: Ama baksana sen kaşınmışsın. Neyse geleceksen kapıyı açacağım. Yoksa telimi kapatım uyuyacağım. Benden bu kadar cuc..
Seçil Erzan: Benim kimsem yok
Avukat Candaş: Ok
Seçil Erzan: Bunu çok iyi anladım bu akşam. Bir tek sen vardın.
Avukat Candaş: ?
İFADESİNDE AYRILDIĞINI ANLATTI
Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı olan Çandaş Gürol verdiği ifadesinde, “Seçil Erzan, eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi; 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. 2023 yılının şubat ayında, nişanlanmayı planlarken ocak ayında nişanı iptal edip şubat ayında da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Bu arada Seçil’i ne zaman arasam gerek evinde olsun gerek iş yerinde olsun arka fonda bir bağırış çağırış olduğunu duyuyordum. Ama kim olduğunu bilmiyordum” demişti..png
TANIK OLARAK ZORLA GETİRME KARARI
Devam eden davada Avukat Candaş Gürol’un da aralarında bulunduğu 11 kişi tanık olarak dinlenmeleri için mahkemeye zorla getirilmeleri kararı verilmişti.
4 SEVGİLİ İDDİASI
Öte yandan dosyada müşteki ve şüphelilerin verdikleri ifadelerde göre Seçil Erzan’ın farklı tarihlerde sevgili ilişkisi boyutundaki iddialar da dikkat çekti. Avukat Candaş Gürol’la yaşadığı ilişki ile bilinen Seçil Erzan için verilen ifadelerde, farklı isimlerle olan ilişkileri ortaya atıldı.
Olayın şüphelilerinden Ali Yörük ifadesinde Seçil Erzan’ın, Çorlu’da şube müdürlüğü yaptığı dönemde Çorlu’da iş insanı Nuri Köşkdere ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.
Ortaya çıkan ifadeler, Muğla Cezaevi'nden gelen ihbarda, Seçil Erzan’ın, İzmir’de yine bir banka müdürü olan Bora Onat ile gönül ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü.
Taşıdığı bavulda GPS kaydı çıkan Semih Kaya, verdiği ifadesinde, "Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi" demişti.
Öte yandan adı geçen kişilerden bazıları bu iddiaları reddetmişti.