Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı! - Haberler

        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!

        Türkiye gündemini sarsan Seçil Erzan dosyasında, anbean yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Seçil Erzan'ın, mahkeme kararı ile incelenen cep telefon kayıtlarında, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol ile yapılan WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Seçil Erzan'ın "Sen beni rezil ettin" dediği konuşmaların detayları ve Erzan ile ilgili sevgili iddiaları özel haberimizde...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 01.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin yargılandığı davanın soruşturma dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 11 Nisan 2023'te, gözaltına alınan Seçil Erzan’ın kendi isteği ile verdiği cep telefon kayıtları mahkeme kararı ile incelendi.

        CANDAŞ GÜROL İLE YAZIŞMALARI ÇIKTI

        İncelenen cep telefonunun WhatsApp görüşmelerinde Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol ile yazışmalar ortaya çıktı.

        'AVUKAT CANDAŞ' DİYE KAYDETMİŞ

        Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında Candaş Gürol'un, 'Avukat Candaş' diye kayıtlı olduğu görülüyor. Cep telefonundan ulaşılan kayıtlarda Seçil Erzan, Candaş Gürol arasında 12 Mart 2023 günü bir yazışma yaşanıyor.

        REKLAM

        "BANA YAPACAK BİR ŞEY BIRAKMADIN"

        Seçil Erzan, "Sen bana yardım etmek istedin sağ ol" diye mesaj atıyor. Candaş Gürol buna cevap olarak "İyi geceler" diye yanıt veriyor. Seçil Erzan buna, "Seni seviyorum hoşça kal" diye karşılık veriyor. Candaş Gürol, "Sen de. Kim bilir kime gidersin şimdi. İşin Bozuldu. Bana yapacak bir şey bırakmadım" diyor.

        "SEN BENİ REZİL ETTİN"

        Devam eden dosyaya giren yazışmalar şöyle:

        Seçil Erzan: Taksi numarası var mı?

        Avukat Candaş: (Kadıköy’de bir ticari taksi durağının telefonunu gönderiyor)

        Seçil Erzan: Ben dayanamıyorum

        Avukat Candaş: Bilemem, ben gitme dedim

        Seçil Erzan: Seni sevdim

        Avukat Candaş: Ben de ama olmadı

        Seçil Erzan : Sen beni rezil ettin

        Avukat Candaş: Tek kozun kaldı ibtihar

        Avukat Candaş : Neredesin? Gel konuşalım açayım kapıyı

        Seçil Erzan: Ben dayanamıyorum Candaş

        Avukat Candaş: Ama baksana sen kaşınmışsın. Neyse geleceksen kapıyı açacağım. Yoksa telimi kapatım uyuyacağım. Benden bu kadar cuc..

        REKLAM

        Seçil Erzan: Benim kimsem yok

        Avukat Candaş: Ok

        Seçil Erzan: Bunu çok iyi anladım bu akşam. Bir tek sen vardın.

        Avukat Candaş: ?

        İFADESİNDE AYRILDIĞINI ANLATTI

        Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı olan Çandaş Gürol verdiği ifadesinde, “Seçil Erzan, eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi; 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. 2023 yılının şubat ayında, nişanlanmayı planlarken ocak ayında nişanı iptal edip şubat ayında da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Bu arada Seçil’i ne zaman arasam gerek evinde olsun gerek iş yerinde olsun arka fonda bir bağırış çağırış olduğunu duyuyordum. Ama kim olduğunu bilmiyordum” demişti.

        .png
        .png

        TANIK OLARAK ZORLA GETİRME KARARI

        Devam eden davada Avukat Candaş Gürol’un da aralarında bulunduğu 11 kişi tanık olarak dinlenmeleri için mahkemeye zorla getirilmeleri kararı verilmişti.

        REKLAM

        4 SEVGİLİ İDDİASI

        Öte yandan dosyada müşteki ve şüphelilerin verdikleri ifadelerde göre Seçil Erzan’ın farklı tarihlerde sevgili ilişkisi boyutundaki iddialar da dikkat çekti. Avukat Candaş Gürol’la yaşadığı ilişki ile bilinen Seçil Erzan için verilen ifadelerde, farklı isimlerle olan ilişkileri ortaya atıldı.

        Olayın şüphelilerinden Ali Yörük ifadesinde Seçil Erzan’ın, Çorlu’da şube müdürlüğü yaptığı dönemde Çorlu’da iş insanı Nuri Köşkdere ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

        Ortaya çıkan ifadeler, Muğla Cezaevi'nden gelen ihbarda, Seçil Erzan’ın, İzmir’de yine bir banka müdürü olan Bora Onat ile gönül ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü.

        Taşıdığı bavulda GPS kaydı çıkan Semih Kaya, verdiği ifadesinde, "Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi" demişti.

        Öte yandan adı geçen kişilerden bazıları bu iddiaları reddetmişti.

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seçil Erzan
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar