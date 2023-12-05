Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesi! Milyonlarca dolarlık "gizli fon" dolandırıcılığı dosyasında tutuklu bulunan Seçil Erzan'ın, ortadan kaybolmadan önce, kendisini şoke eden bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. 6 Nisan'da müşteki Bülent Çeviker'in avukatı Prof. Dr. Hediye Ergin, Seçil Erzan'a, "Müvekkilimin ödemesini yapmazsanız hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Bu sözlerin ardından Erzan, hemen müştekinin eşini arayarak, "Avukatınız aradı çok kötü oldum" dedi. Bir gün sonra sabah, avukat Ergin'e "Sorun bugün çözülüyor" diye mesaj attı ve ortadan kayboldu. Prof. Dr. Avukat Hediye Ergin, o gün yaşananları Habertürk'e anlattı

Seçil Erzan’ın Türkiye’yi sarsan “özel gizli fon” vurgunun yankıları sürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın soruşturmaya giren telefon kayıtlarındaki görüşmeleri dikkat çekiyor.

ERZAN'I ARAYAN TEK MÜŞTEKİ AVUKATI Müşteki Bülent Çeviker’in avukatı, Prof. Dr. Hediye Ergin. Seçil Erzan'ın, mahkeme kararıyla 6 aylık geriye dönük telefon kayıtlarında en son görüşmeleri 7 Nisan’da yaptığı ortaya çıkmıştı. Erzan'ın, en son 13.19 sıralarında, Köşkdere Otomotiv üzerine kayıtlı olan cep telefonunu aradığı, kendisini de en son 15.24’te Arda Turan’ın aradığı kayıtlarda yer almıştı. O saatten sonra telefonu kapalı olan Seçil Erzan’ın 6 Nisan’da, bir avukatla yapılan telefon kaydı dikkat çekti. Bu da, Seçil Erzan’ı arayan tek müşteki avukatıydı. REKLAM

"MÜVEKKİLİM ARAMAMI İSTEDİ" Seçil Erzan’la, telefon görüşme kaydı görülen kişinin, Erzan'a 2 milyon 200 bin dolar parasını kaptıran Bülent Çeviker’in avukatı Prof. Dr. Avukat Hediye Ergin olduğu ortaya çıktı. Seçil Erzan’la önce telefonla görüşen ardından Seçil Erzan tarafından WhatsApp’tan kendisine mesaj atılan Ergin o konuşmanın detaylarını ve yaşananları Habertürk’e anlattı.

"SÜREKLİ ATLATIYOR, ŞÜPHELENDİK" Ergin, “Bülent Çeviker benim müvekkilim. Bülent bey beni 6 Nisan günü aradı. Denizbank’a özel fon adı altında para yatırdıklarını ama alamadıklarını söyledi. Tabii Seçil Erzan’ın ismini söyledi. Bu fon işini Seçil Erzan müvekkilime söylemiş. Bülent bey, Seçil Erzan’la konuşmamı istedi ve "Konuşun ama sert olmayın, kaç yıldır tanıyoruz Seçil hanımı, para ödenir ama sürekli atlatıyor, şüphelendik, bir de siz konuşun bakalım" dedi. Bende tamam dedim.” REKLAM

"OYALAMAYA ÇALIŞTI" Bunun üzerine 6 Nisan’da Seçil Erzan’ı aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Ergin, sesli mesaj bıraktıktan bir süre sonra kendisini Seçil Erzan’ın aradığını belirterek, “Ben ona müvekkillerim banka hesaplarındaki parayı çekmek istiyorlar. Neden çekemiyorlar. Böyle bankacılık olur mu? Siz nasıl banka müdürüsünüz? Kaç yıllık bankacısınız, dedim. O da bana 'Yurt dışı fonu bozulamadı. Sistemsel bir arıza var. Sorun çözülür. Para yarın 10’da hesapta olur. Yalnız yarın, cuma haftanın son günü yetişmeyebilir. Pazartesi de haftanın ilk günü toplantı yoğunluk olur; biz parayı, haftaya cuma yatırırız' dedi.”

"AVUKAT ARAYINCA ÇOK KÖTÜ OLDUM" Seçil Erzan’ın kendisini oyaladığını fark ettiğini söyleyen Ergin, yumuşak tavrını değiştirip sertleşerek Erzan’ı şoke eden konuşmayı yaptı. Ergin, "Ben de yarın 14.00’e kadar paralarını çekemezlerse sizin hakkınızda yasal işlem başlatacağım. Böyle bankacılık olur mu? Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım yurt dışı yasağı koyduracağım size dedim" diye konuştu. REKLAM Bu telefon görüşmesinden sonra Seçil Erzan, hemen Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker’i arayarak, "Avukatınız arayınca ben çok kötü oldum. Yarın Pelit Pastanesi’nde saat 13.30’da buluşalım" dedi. .png TELEFON KAYITLARI Soruşturmaya giren telefon kayıtlarına göre Prof. Dr. Avukat Hediye Ergin, 6 Nisan'da, saat 17.41’de Seçil Erzan’ı arıyor. 21 saniye görüşme görülüyor. Ardından saat 17.47’de Seçil Erzan, Ergin’i arıyor ve 393 saniye bir görüşme yaşanıyor. Seçil Erzan telefonunu kapatır kapatmaz saat 17.59’da Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker’i arıyor ve 60 saniye bir görüşme yapıyor.

BİRGÜN SONRA SEÇİL’DEN SON MESAJ Bir gün sonra yani 7 Nisan sabahı Seçil Erzan, Ergin’i telefonla aradı. Ergin derste olduğu için cevap veremedi ve kendisine WhatsApp üzerinden, “Dersteyim” diye mesaj attı. Seçil Erzan da buna karşılık “Tamam İnci hanıma bilgi verdim” dedi. Ergin de bunun üzerine, “Bugün sorun çözülüyor değil mi” diye yazdı. Seçil Erzan, “Evet saat en geç 14.00'te çözülmüş olacak" diye mesajı atıyor ve bu mesaj o günün son mesajı oluyor. REKLAM "NE PELİT’E GELDİ NE BANKADAYDI" O gün yaşananları anlatan Ergin, müvekkili İnci Çeviker’in randevu yeri olan Pelit Pastanesi'ne giderek Seçil Erzan’ı beklediğini belirterek, “Tabii Seçil Erzan gelmeyince bankaya gidiyor. Ben de bankaya gittim. Seçil bankada da yoktu. Yetkililerle görüştük. Olay patlak verdi. Denizbank avukatları da hemen harekete geçti” dedi. SES KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINA KONULDU Yaşananların ardından hemen Seçil Erzan’dan şikayetçi olundu. Hazırlanan şikayet dilekçesine Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker, Seçil Erzan’la buluştuğu gün yaptığı konuşmaları kayıt altına aldı. Seçil Erzan, banka görevlisi Ali Böcügöz diye tanıttığı Ali Yörük olduğu iddia edilen kişiyi aradı ve para ödemesi için görüşme yapıldı. Çeviker’in cep telefonu ile ses kaydı aldığını anlayan Erzan arasında geçen diyalog şu şekilde: REKLAM - "Ne yapıyorsun İnci? - Kayıt alıyorum. - Ay şaka gibisin. Yapma… Beni üzme yani. (Erzan telefon görüşmesini hoparlöre alıyor. Suç ortağı iddia edilen Ali Yörük’ü banka çalışanı Ali Böcügöz diye tanıtıyor) - Şimdi ne yapıyoruz bana söyleyin bakalım, biz İnci Hanım’la bekliyoruz. Ben onu da getiremiyorum oraya. (Ali Yörük olduğu iddia edilen kişi yanıt veriyor) Yani Seçil şöyle söyleyeyim; işlemi iki parça olarak girdiğiniz için biz bunu yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama yetişmezse yarın saat 10.00’da elinizde. - Ama ben anlatamıyorum bunu müşteriye işte. Yetişirse saat 5.30, 6’ya kadar, zaten bilgi vereceğiz size. Ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10’da sizde zaten miktar. - İnci Hanım siz bir şey sormak istiyor musunuz? - Sabah 10’a kadar sabredelim ya. Yetişmemesi için bir engel yok şu an. REKLAM - Valla ben çok arada, töhmet altında kalıyorum. - Yarın sabah 10’a kadar bir sıkıntı gözükmüyor. - Peki yarın sabah 10’da nasıl olacak? Ben İnci’yi alıp tekrar oraya mı geleceğim? Hayır hayır. Buraya olmaz tabi ki. Biz size ödeyeceğiz, size ulaştıracağız. Para kısmını çözelim, ben size bilgi veriyorum. Yarın sabah saat 10 gibi hazırlayın siz kendinizi. - Bugün olma ihtimali var mı? - Ben elimden geleni yapıyorum, bugüne yetiştirmek için mücadele veriyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum. - Tamam (Telefondaki erkek yanıt veriyor) Oldu görüşürüz, iyi günler. - Kim bu Ali Bey? Soyadı ne? - Dur kuzenim arıyor canım bir saniye. - Ali Bey’in soyadı ne? - Ali Böcügöz. .- Genel Müdürlükte mi çalışıyor? - Saklamada çalışıyor. Onlar bizim maillerde yoklar. - Ali Bey’in soyadı ne? - Ali Böcügöz. - Genel Müdürlükte mi çalışıyor? - Saklamada çalışıyor.” İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi! Haberi Görüntüle Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı? Haberi Görüntüle Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi! Haberi Görüntüle