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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı

        Diyarbakır'da kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı

        Diyarbakır'da tüyleri diken diken eden bir iddia ortaya atıldı. Olayda ağır hasarlı bir binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarı yapıldı. Ekipler suyu boşaltmak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:31
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        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
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        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı. Polis, ihbarı gerçekleştirenin ifadesine başvurdu.

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        #son dakika
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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