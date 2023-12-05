Diyarbakır'da kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı Diyarbakır'da tüyleri diken diken eden bir iddia ortaya atıldı. Olayda ağır hasarlı bir binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarı yapıldı. Ekipler suyu boşaltmak için çalışma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:31 facebook

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