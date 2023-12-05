Ölümlü Dünya 2, gişeleri diriltti
'Ölümlü Dünya 2', gişeleri diriltti. Hafta sonu gişeleri, bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 84 artış gösterdi. 18 hafta sonra en yüksek izleyici sayısı elde edildi. 'Ölümlü Dünya 2', Türk filmlerinin toplam gişesinin yüzde 70.5'ini aldı
'Ölümlü Dünya 2'; açılış gişesiyle, izleyici sayısının azlığı nedeniyle bir hayli zor dönemden geçen sinema salonlarına nefes aldırdı.
'Ölümlü Dünya 2', hafta sonunda 669 salonda 401.240 kişi tarafından izlendi.
2023'te en iyi açılış yapan (ilk 3 gün izleyici sayısı) ilk 5 film;
• Hızlı ve Öfkeli 10.... 592.86 (1.577.429)
• Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa... 439.559 (2.853.070)
• Ölümlü Dünya 2... 401.240
• Barbie... 397.247 (1.399.139)
• Oppenheimer... 360.041 (1.704.194)
* Parantez içindeki rakamlar; filmlerin toplam izleyici sayısını gösteriyor.)
Serinin ilk filmi olan 'Ölümlü Dünya', 2018'de gösterime girmiş, 11 haftada 585.150 kişi tarafından izlenmişti.
Gösterimden çıktıktan sonra fenomen haline gelen 'Ölümlü Dünya'nın ikincisinin çekilmesi gündeme gelse de pandemi nedeniyle 'Ölümlü Dünya 2'nin çekimleri ertelenmişti.
Cemal Okan ile Timur Savcı'nın yapımcısı olduğu TAFF Pictures yapımı 'Ölümlü Dünya 2'yi Ali Atay yönetti. Filmin senaryosunu ise Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit yazdı.
Beyazperdeye 'Mermer Ailesi'nin yeni maceralarını yansıtan komedi - aksiyon türündeki 'Ölümlü Dünya 2'de başrolleri Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan paylaştı.
1 - 3 Aralık'ta en çok izlenen 5 film şöyle;
• Ölümlü Dünya 2... 401.240 (Açılış)
• Nacreddin Hoca 2: Dinazorlar Çağı... 58.765 (Açılış)
• Atatürk 1881 - 1919... 53.428 (1.479.863)
• Napolyon 39.529 (159.637)
• Dilek... 34.479
* Parantez içindeki rakamlar; filmlerin toplam izleyici sayısını gösteriyor.)
Bir önceki hafta sonuna oranla izleyici sayısı; yüzde 84 arttı.
24 - 26 Kasım arasındaki toplam izleyici sayısı; 379.075 olarak gerçekleşmişti.
1 - 3 Aralık arasındaki toplam izleyici sayısı; 697.653 oldu.
846.269 izleyicinin sinema salonlarına gittiği 21 - 23 Temmuz'dan sonra en çok biletin kesildiği hafta sonu gişesine 1 - 3 Aralık'ta ulaşıldı.
Böylelikle, sinema sektörü, 'Ölümlü Dünya 2'nin de etkisiyle kış mevsimine bereketli bir giriş yaptı.
Zira, 697.653 biletin yarısından fazlası 'Ölümlü Dünya 2' için kesildi.
Hafta sonunda; Türk filmleri, yabancı filmlere karşın büyük egemenlik kurdu. 14 Türk filmi arasında ise 'Ölümlü Dünya 2', gişelerden yüzde 70.5'lik pay aldı.
Diğer yandan; sinema sektörünün sonbaharı nasıl geçirdiğine bakacak olursak, 2022 - 2023 arasında 510.120 izleyici farkı bulunuyor.
2023'ün sonbahar aylarındaki izleyici sayısı; 2022'ye oranla yüzde 8.49 arttı.
Bu artışı da kasım ayındaki yükseliş sağladı.
Zira, kasımdaki izleyici sayısı; ekimdeki izleyici sayısına oranla yüzde 140 artış gösterdi.