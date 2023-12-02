'Ölümlü Dünya 2'nin oyuncularından açıklamalar

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"BİRÇOK YÖNETMENİN FİLMİ DEVLET TARAFINDAN FONLANABİLİR"

2016 - 2017’ye kadar komedi filmleri Türk sinemasının lokomotifiydi. Sonra o görevi biyografi filmleri devraldı. Mizahi anlamda bir sorun mu yaşıyoruz?

Sarp Apak... Ben, mizahın biraz hor kullanıldığını düşünüyorum. Bence onun da etkisi oldu. Çünkü 10 yıllık bir periyod var ki 10 filmin 8’i komedi filmi iddiasıyla gösterime giriyordu. İzleyicilerin tepkisini çekecek kadar bir yere sıkıştığı bir dönemdi. Bu da insanları, "şu anda kötü bir komedi yapacağıma vasat ötesi herhangi bir film yaparım" içgüdüsüne evriltmiş olabilir. Kötü komedi yapmak çok kolay. İyi komedi yapmak da gerçekten biraz imkânsıza yakın diyebilirim. Sizin oynamanızın dışında ürünün tamamlanması noktasında da komedi çok değişik. Ata sporu komedi olan bir ülkeyiz ve insanlara komedi satıyoruz. İnsanlara, “Bana son 10 yıllık film bombardımanından seçtiğin komedi filmlerini say” diye soruyorum. Toplamda 4 - 5 film ismi duyuyorum. Film sayısına baktığınızda 500 filmde 5 filan yapıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan... Belki dünyada da benzer sıkıntılar var, yani her atılan taş kurbağaya denk gelmiyor ama Türkiye’de film çekmek ekonomik olarak çok meşakkatli bir hale geldi. Malzememiz bizim ürettiğimiz bir malzeme değil, insan malzemesi dışında kalan bütün teknolojiyi biz yabancı parayla satın alıyoruz. Bu, doğal olarak ülkenin ekonomisinden bağımsız bir şey değil. Şartlar bu kadar zorlaşmışken attığımız taşın kurbağaya değmesi lazım. Çok zor bir süreç. Sadece "Vasat komediler yapıldı da o yüzden izleyiciler salonlardan kaçtı" diyemeyiz. Nuri Bilge Ceylan’ın şahane filmlerinin ne kadar izlendiğini de tartışalım. Önümüzdeki haftalarda Zeki Demirkubuz’un yeni filmi 'Hayat', gösterime girecek. Bu değerli işlerin de izleyicilerde bir karşılık bulması lazım ki bir sonraki çekilebilsin. Bu kadar iyi sinemacıların, bu kadar çok düşünen; kafa yoran, çalışan insanların ürünleri kabul görmediğinde sadece onların değil, arkasından gelen herkesin morali bozuluyor. Şartları hep beraber, tekrar o yüke o bütçeye katlanılabilir hale getirmemiz lazım. "Sinemaya gitmezsem olmaz" durumunun gelmesi lazım.

Alper Kul... Şimdi bir problem var ve insanlar sinemaya gitmiyor. İlk akla gelen pandeminin etkisi... Ekonomik kriz var, deprem sıkıntısı var, bunlar çok önemli majör faktörler. Bu üç önemli faktör bir araya geldiğinde bir sektörü komple bitirebilir. Bizim buradaki duruşumuzun ne olması gerektiğine bakmak gerekiyor. Teşhis bu, tedavisi nasıl olacak? Kendisi mi evrilecek? Devlet olarak bunu fonlayacak ve kendi kültürümüzü kendi hikâyelerimizi, edebiyatımızı, bu coğrafyanın ürettiği sanatçıların sanatını destekleyecek bir yol haritası varsa ayrı bir tartışma. Yoksa ayrı bir tartışma. Bir şey yapmazsak biter gibi görünüyor ama Zeki Demirkubuz’un, Nuri Bilge Ceylan’ın, Emin Alper’in ve birçok yönetmenin filmleri, başarılı ülkelerdeki gibi devlet tarafından fonlanabilir. Bir ülkenin sinema filmi, sadece sinema filmi değildir, bir edebi değeri vardır, bir kültürdür. Buna ne kadar sahip çıkıp ne kadarını tutacaksın? Buna ne kadar destek vereceksin? Tamamen aslında tartışma üstü politikayla ilgili bir durum. Biz çok iyi film çeksek de sinemanın kurtulacağını zannetmiyorum. Kötü film çeksek de batacağını düşünmüyorum. Bu, bir devlet politikasıdır diye düşünüyorum. Ne olacağına bakacağız.

Ahmet Mümtaz Taylan... Küçük bir parantez açayım. Birçok yönetmene sorarsanız zaten fonlanmayı istemez. Ben, film çekme koşullarının makul, katlanılabilir bir düzeyde olmasından bahsediyorum. Yoksa Zeki’ye sorsanız büyük ihtimalle fonlanmayı istemez, istemeyecektir. Ben de böyle bir şeyi haklı görürüm. Çünkü bağımsız sinemacılar var. "Ben, her şekilde filmimi çekerim, sonuçlarına da katlanırım" diyen insanlar bunlar. O yüzden de film çekme koşullarının. yani zeminin, devlet tarafından biraz daha gözden geçirilmesi gerek. Artık vergi meselesi mi, yoksa malzemelerin ithalatı, gelişi gidişiyle mi ilgili, bu çok geniş bir durum. Zaten ‘Ölümlü Dünya’nın röportajında başka konulara fazlaca dalmış olduk daha girmeyeyim ama yapısal sorunlarımızın bütün bileşenleri bir arada toplayarak tartışılması, konuşulması lazım. Orası çok açık.