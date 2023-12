'Ölümlü Dünya 2'nin oyuncularından açıklamalar

4 Şurada Paylaş!









"ÖNGÖRDÜĞÜMÜZDEN DAHA BÜYÜK BİR MARKA OLDU"

Yapımcıları, ikinci filmi çekmek, izleyiciler de bir an önce ikinci filmi görmek istiyordu ama araya pandemi girdi ve ertelendi. İkinci film, ilkinden ancak 5 yıl sonra gösterime girebildi. Sizin ikincisinin çekileceğinden haberiniz var mıydı? Siz de ikinci filmin olmasını istemişsinizdir değil mi?

Ahmet Mümtaz Taylan... Tabii... Biz çok uzun zamandır konuşuyoruz. 5 senedir konuşuyoruz aslında ama doğru zaman, Aziz’in (Kedi), Feyyaz’ın (Yiğit) ve Ali’nin (Atay) senaryo konusunda ikna olmaları uzun sürdü. Çünkü onlar kendileri yazınca da ikna olmuyorlar. Onlar uzun uzun çalıştılar, iyice içlerine sindi. "Biraz süreç, biraz memleket toparlanır" diye bekledik. Baktık toparlanmıyor "En iyisi yapalım" dendi.

Sarp Apak... Bu arada şu detayı söyleyebilirim; ilk film aslında finali olan ve tek film olarak tasarlanmıştı. Onlar aslında ikinci film, üçüncü film seven bir yaratıcı ekip değiller. O yüzden aslında son anda, böyle olmaz, bu kahramanları öldürmeyelim, bir şans verelim noktasında bir dokunuşla şu an bugün buradayız. O yüzden şu an bence her yere gidebilecek bir pozisyonda. Çünkü bence bizim öngördüğümüzden de büyük bir marka haline geldi. ‘Ölümlü Dünya’. bir marka ve artık biz kendimizi onları taşıyacak şeyler yapmak gibi bir yerde buluyoruz. İlk okuduğumuzda hissetmiştik ve bu noktaya gelmesi bence şaşırtıcı değil. Ben ilk sorunun cevabıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum; bence ilk filmle salon sayısına göre de iyi gişe yapmıştık. Çok iyi bir gişeydi. İnsanlar girdiğimiz salon sayılarına bakabilirler. Matematiksel olarak çok iyi bir rakam aslında.