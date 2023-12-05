İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı? Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 25 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 5 Aralık Salı itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:11 facebook

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