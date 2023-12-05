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        Haberler Gündem Güncel baraj doluluk oranı açıklandı | İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı? 5 Aralık baraj doluluk oranı

        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 25 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 5 Aralık Salı itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:11
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        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 34.02'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 34.47 OLDU

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        Son 25 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 5 Aralık Salı itibariyle doluluk oranı yüzde 34.47'ye yükseldi.

        25 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 18.29'A ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 25 günde yüzde 18.29 artış sağladı.

        BU HAFTA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk
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