En çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 şirket arasında 4 Türk firması
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine Türkiye'den 4 firma girdi
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI), 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketini açıkladı.
2018'den bu yana listenin başındaki 5 firmanın tamamının ABD merkezli olması dikkati çekti.
İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 26 şirket bulunurken, veri eksikliği nedeniyle 2022'de en büyük 100 listesine yalnızca iki Rus şirketi dahil edildi.
SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 4 Türk firması girdi.
İşte ilk 10'da yer alan firmalar ve ilk 100'e giren Türk şirketleri:
1 - Lockheed Martin Corp. - ABD
2 - Raytheon Technologies - ABD
3 - Northrop Grumman Corp. - ABD
4 - Boeing - ABD
5 - General Dynamics Corp. - ABD
6 - BAE Systems - İngiltere
7 - NORINCO - Çin
8 - AVIC - Çin
9 - CASC - Çin
10 - Rostec - Rusya
60 - ASELSAN
76 - Baykar
82 - Türk Havacılık Uzay Sanayii