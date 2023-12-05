Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ile Filistin halkı ile dayanışmamızı açıkça belli ettik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, devam da edecekler.

Katar'ın esir takası ve insani ara konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır.

Türkiye olarak insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Garantörlük dahil bölge ülkeleri ile birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin kendi içinde kurumsal yapısını güçlendirme çabalarını takdirle takip ediyoruz. Körfez bölgesi ile yakın temasımızı ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde sürdürmeye niyetli olduğumuzu da belirtmek isterim.