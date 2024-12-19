Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.864,36 %-0,52
        DOLAR 35,0718 %0,10
        EURO 36,6181 %0,88
        GRAM ALTIN 2.946,75 %0,91
        FAİZ 43,47 %0,46
        GÜMÜŞ GRAM 33,24 %0,04
        BITCOIN 102.091,00 %1,13
        GBP/TRY 44,2897 %0,45
        EUR/USD 1,0407 %0,52
        BRENT 73,05 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 4.817,79 %0,91
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

        TÜRK-İŞ yaptığı yazılı duyuruda asgari ücret talebini bugün saat 16.00'da açıklayacağını belirtti. TÜRK-İŞ, daha önce rakam açıklamak için işveren tarafının teklifini beklediğini bildirmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bugün gerçekleştirilen üçüncü asgari ücret görüşmeleri sonrasında bir rakam konuşulmadığı belirtilmişti. Daha sonrasında TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada talebin bugün kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

        TÜRK-İŞ, daha önce rakam açıklamak için işveren tarafının teklifini beklediğini bildirmişti.

        RAKAM AÇIKLAMASI BUGÜN YAPILACAK

        TÜRK-İŞ'in açıklamasında, "Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakam dile getirilmemiştir. Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ’te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16:00’da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        REKLAM
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi Haberi Görüntüle

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Putin Esad ile görüştü mü?
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da