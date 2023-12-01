"Yapısından doğasına Niğde motiflerinin dili" konulu sergi açıldı

Niğde'de "Yapısından doğasına Niğde motiflerinin dili" konulu serginin açılışında, geleneksel lezzetler ikram edildi, defile düzenlendi.

Niğde ve Mersin Valiliğinin koordinesinde eski Endüstri Meslek Lisesi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce Niğde'nin kültürel motiflerinin işlendiği dokuma, giyim, seramik, cam, iğne oyası, nakış, çanta, tablo, vazo ve takı gibi el emeği ürünler sergilendi.

Şehrin geleneksel lezzetlerinin ikram edildiği etkinlikte, Niğde yöresine ait kıyafetlerin sunulduğu defile, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin kentin kültürüne katkı sağlayacağını söyledi.

Her ayrıntısı düşünülerek hazırlanan eserlerin, kurulacak Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Niğde Kültür Müzesi'nde sergileneceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Niğde yüzyıllardır Türk İslam sanatının yaşatıldığı ve yaşatılmaya devam ettiği kıymetli bir şehir. Beyliklerden Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sanatsal zenginliklerle yoğrulmuş olan Niğde'nin sokakları, camileri, medreseleri, evleri, dokumaları, yöresel kıyafet ve lezzetleri nesilden nesile aktardığımız kültürel mirasımızdır. Şehrimizin sembolü olan çift başlı kartalın ve nice Türk motiflerinin bezenmiş olduğu bu eserlere sahip çıkmak en önemli görevlerimizden biridir."

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt'un eşi Büşra Uzkurt da geçmişte Niğde insanının duygularını, hüzünlerini, sevgilerini yansıttığı motiflerin, sergilenmesinin gurur verici olduğunu anlattı.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce'nin eşi Sevim İnce, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, organizasyonda, Niğde'nin kültürel, sanatsal, toplumsal ögelerini dikkate alarak geleneksel tasarımlar hazırladıklarını dile getirdi.

"Yapısından doğasına Niğde motiflerinin dili" konulu etkinliğe Vali Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.