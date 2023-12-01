Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti! Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl 18 Ağustos'ta kaybolan eşi 26 yaşındaki Mine Kocadağ'ı, katıldığı televizyon programında boğarak öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf eden tutuklu sanık 33 yaşındaki Mithat Kocadağ, SEGBİS'le bağlandığı duruşmada, "Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim" dedi

Denizli'de olay, Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde yaşandı. Bir çocuk annesi Mine Kocadağ (26), 18 Ağustos 2022'de ortadan kayboldu.

EŞİ HAKKINDA KAYIP İHBARINDA BULUNDU DHA'da yer alan habere göre bir otelde bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (33), polise gidip, kayıp ihbarında bulundu.

"KARDEŞİMİ, EŞİ ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR" Polisin yaptığı aramada Mine Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

ÇUVAL TAŞIDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamerası kayıtlarında el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı.

KAZI ÇALIŞMASINDA İZİNE RASTLANMADI Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde ocak ayında Mine Kocadağ'ı aradı, ancak iş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında bir ize rastlanmadı.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI OTELİN BAHÇESİNE GÖMMÜŞ 30 Ocak'ta bir televizyon kanalındaki programa katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri tarif etti. Tarif üzerine Kocadağ'ın daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında eşinin çuvalda cesedi bulundu. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla çuvaldan çıkartılan Mine Kocadağ'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"ÖN OTOPSİDE BOĞAZINA DÜĞÜMLENMİŞ ŞEKİLDE HAVLU BULUNDU" Mithat Kocadağ'ın eşini gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi. İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ ifadesinde, "Olay gecesi saat 03.00'te mutfakta tartıştık. İttim, yere düştü. Başını vurdu ve öldü. Saat 05.00'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Sonra da sarılıp, öptüm. Cesedini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım.

"SABAH DUŞ ALDIM İŞE GİTTİM" Sabah duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin bahçesine gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" dedi. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Denizli'ye getirilen Kocadağ, ifadesinde eşinin düşerek öldüğünü söylerken, yapılan ön otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Kocadağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ Soruşturmanın ardından Mithat Kocadağ hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 2. DURUŞMAYA KATILDI Bugün görülen ikinci duruşmaya Kocadağ tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, öldürülen Mine Kocadağ'ın annesi Ayşe Koç, babası Mustafa Koç, cinayet şüphelisinin annesi Ümmü Kocadağ ile babası İbrahim Kocadağ ve avukatlar katıldı. "EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM" Kocadağ, duruşmasındaki ifadesinde, "Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Duruşma savcılığın olaya ilişkin mütalaasını sunmak üzere 19 Aralık tarihine ertelendi.