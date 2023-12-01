Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve hava tahmin haritalarına göre cumartesi ve pazar günü yurt genelinde sağanak yağış beklenmiyor. Cumartesi Kırklareli, pazar günü ise Muğla, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sağanak yağış görülüyor. İşte son tahminlere göre üç büyük kentte beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:22 facebook

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