Ünlülerin milyon dolarlık evleri
Forbes dergisi, CEO'lar ve milyarderler tarafından yakın zamanda satışa çıkarılan evleri paylaştı
Rockstar Enerji İçeceği firmasının kurucusu Russ Weiner'ın Kayak Evi.
Russ Weiner'ın Park City'de 30 milyon dolara satıştaki evlerinden birinin mutfağı.
Russ Weiner'ın Park City'deki evlerinden birinin yatak odası.
Rockstar enerji içeceği kurucusu Russ Weiner'a ait bir diğer ev 50 milyon dolardan satışa çıkarıldı.
Evin dışındaki havuz.
Dağ manzaralı bir oturma alanı.
Eski Norwegian Cruise Line CEO'su Frank Del Rio, Florida Vero Beach'teki evini 15,9 milyon dolara listeledi.
Frank Del Rio'nun Vero Beach'teki evinin içi.
Frank Del Rio'nun Vero Beach'teki evi.
Eski Apple CEO'su Gil Amelio, Nevada'daki evini 9,4 milyon dolara satışa çıkardı.
Gil Amelio'nun Reno'daki evi.
Warner Bros'un eski eş CEO'su Bob Daly, 715 Crater Camp Dr. adresindeki 19 dönümlük çiftliğini 24,9 milyon dolara satışa çıkardı.
Eski Apple CEO'su Gil Amelio'nun Montreux Golf & Country Club sahasında yer alan Reno'daki evinin dışı.
Oaktree Çiftliği'nin içinde sekiz atlık bir ahır, iki ağıl, bir tavuk kümesi ve bir güvercin kümesi de yer alıyor.
Eski Warner Bros. eş CEO'su Bob Daly'nin Calabasas'taki evinin içi.
Miami'de 1142 N Venetian Dr. adresindeki bu ev, Allergan'ın eski CEO'su Brent Saunders tarafından satılık.
Brent Saunders'ın Miami'deki evinin içi.
Brent Saunders'ın Miami'deki evinin içi.
WeatherTech'in kurucusu David MacNeil, 3052 North Atlantic Boulevard'daki evini 40 milyon dolara satarak Fort Lauderdale'in şimdiye kadarki en pahalı satışını gerçekleştirdi.
David MacNeil'in Fort Lauderdale'deki eski evinin arka görünümü.
David MacNeil'in Fort Lauderdale'deki eski evinden bir yatak odası.