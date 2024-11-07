Galatasaray-Tottenham maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı konuk ediyor.

STAT: RAMS Park

HAKEM: Lawrence Visser

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Sara, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi, Osimhen

Tottenham: Forster, Pedro Porro, Draguşin, Bissouma, Davies, Lankshear, Johnson, Bergvall, Gray, Maddison, Son

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabaka, TRT 1'den yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puanı takımlar arasında averajla ikinci sırada yer aldı.

REKLAM BELÇİKALI HAKEM VISSER YÖNETİYOR Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalıyor. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapıyor. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche​​​​​​​ VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstleniyor. G.SARAY 11 MAÇTIR YENİLMEDİ Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek. Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı. REKLAM SANCHEZ İÇİN ÖZEL MAÇ Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, eski takımına karşı maça çıkacak. Kuzey Londra temsilcisinde 6 sezon top koşturan 28 yaşındaki stoper, 207 maça forma giydi. Sanchez, 2023'te 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'a 2 sezonda önemli katkı vererek takımın değişmezleri arasına girdi.

ICARDI, ZIYECH VE TORREIRA TOTTENHAM'I SEVİYOR Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 3 futbolcu, daha önce Tottenham'a karşı süre aldıkları maçlarda gol sevinci yaşadı. Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lucas Torreira, Kuzey Londra ekibine karşı 3 lig, 1 kupa maçında süre buldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Chelsea ve Ajax'ta top koşturduğu dönemde Tottenham'a karşı 7 kez forma giyen Hakim Ziyech de 2 kez gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi ise Inter'de oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile 2 kez karşılaştı. Golcü futbolcu, Tottenham ağlarını 1 kez sarstı. Chelsea'da oynayan Michy Batshuayi ise Tottenham'a karşı 5 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı. JAKOBS VE SALLAI YOK Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak. Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de karşılaşmada oynayamayacak. REKLAM

OKAN BURUK REKOR İÇİN SAHADA Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak. İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak. AVRUPA GOLCÜSÜ YUNUS Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta da gol attı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasından sonra sarı-kırmızılı ekibin sol kanattaki etkili futboluyla dikkati çeken Yunus, bu sezonki 14 resmi maçta görev yaptı. Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS ve Elfsborg mücadelelerinde birer kez ağları havalandırdı. Yunus, resmi maçlarda toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı.