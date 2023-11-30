Niğde'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Niğde'de silahlı kavgada yaralanan bir kişi, tedavi altına alındı.

Aralarında husumet bulunan M.Ş. ve Ş.G, Elhacı Mahmut Caddesi'ndeki bir otelde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ş, tabancayla Ş.G'yi bacağından vurdu.

Yaralanan Ş.G, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.Ş, gözaltına alındı.

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