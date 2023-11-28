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        Niğde'de hafızlık eğitimini tamamlayan 151 öğrenci icazet aldı

        Niğde Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 151 öğrenciye icazet belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:57
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        Niğde'de hafızlık eğitimini tamamlayan 151 öğrenci icazet aldı
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        Niğde Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 151 öğrenciye icazet belgesi verildi.

        İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 151 erkek ve kız öğrenci için Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde icazet töreni düzenlendi.

        Hafızlar Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi, sure okudu, İbrahim Baloğlu Erkek Yatılı Kur'an Kursu tasavvuf musikisi hafızlar korusu ilahi seslendirdi.

        Vali Cahit Çelik, törende yaptığı konuşmada, icazetlerini alan hafızları tebrik ederek, şöyle dedi:

        "Hafızlığın en mükemmel timsali olan Peygamber efendimiz ve sahabe, Kur'an'ı sadece hıfz etmekle kalmamış, bizatihi hayatlarında da tatbik etmişlerdir. Hafızlık, Kur'an'ın manasını ve hükümlerini kalplere işlemekten, onu yaşamaktan, yaşatmaktan ve bu suretle hayata hakim kılmaktan geçmektedir. İcazetlerini alacak hafız kardeşlerimiz de bu istikamette hayatlarını sürdürecek ve etraflarına ışık saçacaklardır."

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliye de hafızların Kur'an'a hizmet yolunda önemli bir adım attığını dile getirdi.

        Kur'an-ı Kerim'in insanları uyarmak ve onu yaşamak için indirildiğine işaret eden İşliyen, şöyle konuştu:

        "Öyle bir kitabımız var ki konuşmanın ölçüsünden yürümenin ölçüsüne, alışveriş prensiplerinden miras taksimine, eve girdiğin zaman evde bize kapıyı açan eşimize ya da çocuklarımıza ne söyleyeceğimizi belirleyen hükümlere kadar hayatın her anına ve alanına dair prensipler koyuyor, emirler veriyor, yasaklar koyuyor, düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla Kur'an'ı ezberlemek Kur'an yolunda bir adım atmaktır. Arkası anlamakla gelecektir, yaşamakla gelecektir. Kur'an-ı Kerim'e yapılan her katkı, okumak, anlamak, yaşamak, ezberlemek, öğretmek, öğrenmek, imkan hazırlamak, kitap almak, Kur'an hediye etmek, bütün bu hizmetleri yapanlara dua etmek, destek olmak, Allah o insanın derecesini yükseltir."

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de icazet alan öğrencileri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından öğrencilere hafızlık icazet belgeleri ile hediye verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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