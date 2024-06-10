Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun: İspanya ve İtalya'yı ziyaret edecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun: İspanya ve İtalya'yı ziyaret edecek

        Filistin devletini tanıyan ülkelerle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini hızlandırıyor. Bu kapsamda, Filistin'i tanıyan Avrupa ülkelerinin başında gelen İspanya'ya 12-13 Haziran tarihinde resmi ziyaret gerçekleştirecek. 14 Haziran'da ise G7 liderler zirvesine katılmak üzere İspanya'dan İtalya'ya geçecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği kurban bayramı öncesinde hız kazanıyor. 12-13 Haziran’da, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in daveti üzerine İspanya'ya gidecek.

        ZİYARETTE FİLİSTİN MESELESİ GÖRÜŞÜLECEK

        Ziyaretin gündeminde Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra, Filistin meselesi de olacak. İkili 19 milyar dolar seviyesine ulaşan ortak ticaret hacminin artırılması için atılacak adımları değerlendirecek. Türkiye’nin Eurofighter Tayfun uçakları talebi de gündeme getirilecek.

        Gazze de ziyaretin önemli başlıklarından biri olacak. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve 2 devleti çözüm perspektifiyle barışa giden yolun açılması için atılabilecek adımlar istişare edilecek. Filistin devletini tanıyan Avrupa ülkelerinin başında gelen ispanya ile küresel çapta ortaya konulacak ortak çabalar da görüşülecek.

        REKLAM

        ERDOĞAN G7 ZİRVESİ İÇİN İTALYA'YA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

        Gazze’de yaşananlar sadece, ispanya ziyaretinde değil, İtalya’da düzenlenecek G-7 zirvesinin de gündeminde olacak. İspanya’dan İtalya’ya geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan’ın zirve marjında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, temaslarına, kurban bayramı sonrasında da devam edecek.

        9-11 TEMMUZ'DA NATO ZİRVESİNE KATILMASI BEKLENİYOR

        6 Temmuz’da Türk Devletleri Teşkilatı’nın gayri resmi zirvesi için Şuşa'ya, 9 Temmuz’da ise NATO liderler zirvesi için ise Amerika Birleşik Devletlerine gitmesi bekleniyor. Washington’da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde 2 buçuk yıla yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Savaşın sona erdirilmesi için yapılabilecekler görüşülecek. İttifakın yeni genel sekreteri de zirvede açıklanacak.

        32 üyeli ittifakın en güçlü genel sekreter adayı ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçtiğimiz mayıs ayında programlarının uyuşmaması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın baş başa görüşmesi gerçekleşmemişti. Zirve marjında, iki liderin görüşmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!