İlk, ortanca, en küçük: Ailenizin kaçıncı çocuğu olduğunuz bakın kişiliğinizi nasıl etkiliyor!

İLK ÇOCUK

Birçok bakımdan ilk doğan çocuk, ebeveynlerine nasıl ebeveyn olunacağını öğretir. Çoğu zaman bu, birçok karara dikkatle yaklaşacakları ve ebeveynlik tarzlarında çok fazla deneme-yanılma kullanacakları anlamına gelir.

Yeni ebeveynler biraz abartılı olma eğilimindedirler ve genellikle son derece dikkatlidirler. Kuralları uygularken genellikle daha katı olacaklar ve kitabına çok sadık kalacaklardır. Bu nedenle bazı uzmanlar bu durumun ilk doğan çocuğun mükemmeliyetçi olmasına neden olabileceğini söylüyor.