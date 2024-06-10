Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!

Biri Gürcistan'da ikisi İstanbul'da yakalandı! Çuval cinayetinde zanlılar görev dağılımı yapmış
İstanbul Üsküdar'da bir iş yerinin tuvaletinde çuval içinde cansız bedeni bulunan Metin Üreyil cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, sanık Mehmet Ali İpek'in 700 bin lira borcunu ödememek için cinayeti sabaha kadar planladığını ve Üreyil'i öldürüp yurt dışına kaçtığını belirledi. 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca Başsavcılığın talebi doğrultusunda firari sanık hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı ve Interpol polisinin sanığı Gürcistan'da yakaladığı öğrenildi. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: İstanbul Ataşehir’de oto yıkama işi yapan 36 yaşındaki Metin Üreyil, 27 Mayıs 2023 tarihinde sabah çıktığı evine bir daha dönmedi.
Üreyil’in yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek Üreyil’in dükkanının önünden bir araca binerek uzaklaştığını belirledi. Polis otomobilin sahibinin Mehmet Ali İpek’e ait olduğunu tespit etti. Polis çalışmalarını derinleştirdi ve Metin Üreyil’in cesedi bir iş yerinin tuvaletinde çuval içerisinde bulundu.
"700 BİN LİRA ALACAKLIYDI"
Savcılık, maktul Metin Üreyil’in telefonunda inceleme yaptı. Mehmet Ali İpek’in Üreyil’e 700 bin lira borcu olduğunu ve olay tarihinde "Borcumu ödeyeceğim" diyerek Üreyil’in dükkanın önüne geldiği belirlendi. Baz kayıtlarını dikkate alan savcılık, Mehmet Ali İpek’in cinayetten önceki gece İhsan Akkaya ve Şevket Akgül ile bir araya gelerek sabaha kadar cinayeti planladıklarını öne sürdü. Savcılık 3 kişinin kendi isteğiyle dükkana gelen Metin Üreyil’e cebir kullanarak gitmesine engel olduğunu, ardından da Mehmet Ali İpek’in tabancayla ateş ederek Üreyil’i öldürdüğünü iddia etti.
CESETTEN KURTULMAK İÇİN İŞ PAYLAŞIMI YAPMIŞLAR
Sanıkların cesetten kurtulmak için bir gün öncesinden iş paylaşımı yaptığı bile kaydedilen iddianamede, Üreyil’in cansız bedeninin çuvalın içine koyarak İpek’in iş yerinin tuvaletine bıraktıkları vurgulandı. Savcılık, katil zanlısı Mehmet Ali İpek’in olaydan sonra Gürcistan’a çıktığını belirledi. Diğer iki sanık Mehmet Ali İpek ve İhsan Akkaya ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTTI
Başsavcılık, Adalet Bakanlığı’na başvurarak Interpol’ün firari sanık hakkında kırmızı bülten çıkartmasını talep etti. Interpol de talebi kabul edince sanık hakkında kırmızı bülten çıkardı. Hazırlanan iddianamede sanıklar Mehmet Ali İpek, Şevket Akgül ve İhsan Akkaya’nın “Tasarlayarak adam öldürme”, “Nitelikli bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Suç delillerini gizleme” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamede Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
GÜRCİSTAN’DA YAKALANDIĞI ÖĞRENİLDİ
Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Mehmet Ali İpek’in geçtiğimiz günlerde Interpol tarafından Gürcistan’da yakalandığı öğrenildi. Gürcistan’daki adli makamlarca tutuklanan İpek’in önümüzdeki günlerde Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.
Fotoğraflar: İHA