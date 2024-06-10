Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği 26 kişilik nihai kadrosu geçtiğimiz cuma günü açıklanırken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Polonya karşısında sahaya süreceği 11 merak ediliyor. Peki, Polonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maça dair tüm detaylar haberimizde...
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
POLONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Polonya-Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek.
SON SINAV POLONYA İLE
Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.
TÜRKİYE F, POLONYA D GRUBU'NDA
Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor. D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Mert Müldür, Ahmetcan Kaplan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.