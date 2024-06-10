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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü ANtalya haberleri | Son dakika haberleri

        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!

        Antalya'da, 17 yaşındaki A.Ç., ablası 30 yaşındaki Arzu Ç.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı 42 yaşındaki Fırat Yıldız'ı, sokakta 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, A.Ç. ile ablası Arzu Ç.'yi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:48
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        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
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        Antalya'da olay, saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4867 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; Fırat Yıldız (42), karşılıksız sevdiği Arzu Ç.'nin (30) evinin önüne giderek dışarı çıkmasını isterdi.

        KARDEŞİ DIŞARI ÇIKTI TARTIŞMA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre sesleri duyan Arzu Ç.'nin kardeşi A.Ç. (17), dışarı çıktı. A.Ç. ile Fırat Yıldız arasında tartışma kavgaya dönüştü.

        YARALI HALDE 500 METRE YÜRÜDÜ

        A.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla Yıldız'ı göğüs kısmından 2, sırtından 1 kez bıçakladı. Yaralı Yıldız, olay yerinden Çamlıbel Mahallesi 4875 Sokak’taki taksi durağına kadar yaklaşık 500 metre yaya olarak gitti.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Yıldız'ın taksicilerden yardım istemesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Fırat Yıldız, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ABLA KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın A.Ç.'nin evinin önünde yaşandığını belirledi. Polis, A.Ç. ile ablası Arzu Ç.'yi gözaltına aldı. A.Ç. yaşının küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne, Arzu Ç. ise Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Antalya
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