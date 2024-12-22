Nesli tükenmek üzere! İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenme tehlikesindeki goril yavrusu yakaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.