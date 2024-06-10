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        Haberler Magazin Barış Kılıç'ın 'sinir krizi'ne tebrik yağdı - Magazin haberleri

        Barış Kılıç'ın 'sinir krizi'ne tebrik yağdı

        Barış Kılıç, cuma günü sezon finali yapan 'Kızılcık Şerbeti'ndeki performansına yağan övgülere teşekkür etti. Final sahnesinde geçirdiği sinir kriziyle gündem olan Kılıç; "Tebrik mesajlarınız beni gerçekten çok gururlandırdı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:30
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        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 66'ncı bölümüyle ikinci sezonun finalini yaptı. Dizi, final sahnesiyle izleyiciyi ekrana bağladı ve sosyal medyada gündem oldu.

        'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde dikkat çeken sahnelerde performansıyla çok konuşulan isimlerden biri de Barış Kılıç oldu.

        Dizide 'Ömer' karakterine hayat veren Barış Kılıç, sinir krizi geçirip kendini tokatlamıştı.

        46 yaşındaki Barış Kılıç, yayımladığı bir videoyla 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin sevenlerine ve kendisine gelen tebrik mesajlarına toplu cevap vererek teşekkür etti.

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        "BU SEZON DA ARKAMIZDA DURDUNUZ"

        Çok sayıda tebrik mesajları aldığını söyleyen Barış Kılıç, şu ifadeleri kullandı; "Herkese merhaba, sezon finalimiz yayınlandı. Malumunuz çok sayıda tebrik mesajları alıyorum... Herkese tek tek dönemediğim için topluca herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon da arkamızda durdunuz, bizimle birlikte oldunuz. Yeni sezon eylülde başlayacak. Bizler de sabırsızlanıyoruz sizlerle tekrar buluşmak için... Herkese iyi tatiller diliyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Tebrik mesajlarınız beni gerçekten çok gururlandırdı. Bütün ekibin ellerine sağlık."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Barış Kılıç
        #kızılcık şerbeti
        #Ömer
        #sinir krizi
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