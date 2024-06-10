Barış Kılıç'ın 'sinir krizi'ne tebrik yağdı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 66'ncı bölümüyle ikinci sezonun finalini yaptı. Dizi, final sahnesiyle izleyiciyi ekrana bağladı ve sosyal medyada gündem oldu.

'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde dikkat çeken sahnelerde performansıyla çok konuşulan isimlerden biri de Barış Kılıç oldu. Dizide 'Ömer' karakterine hayat veren Barış Kılıç, sinir krizi geçirip kendini tokatlamıştı.

46 yaşındaki Barış Kılıç, yayımladığı bir videoyla 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin sevenlerine ve kendisine gelen tebrik mesajlarına toplu cevap vererek teşekkür etti. REKLAM