Merve Dizdar, sade bir törenle evlendi böyle eğlendi
Cihan Ayger ile nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Merve Dizdar, tören sonrasında yeni evliliğini coşkuyla kutladı
37 yaşındaki ünlü oyuncu Merve Dizdar ile iş insanı Cihan Ayger, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.
Merve Dizdar ile Cihan Ayger, nikâhtan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda kutlama yaptı.
Mutlu gününde Merve Dizdar'ı arkadaşları; Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ruşan, Serkan Tınmaz, Berkay Ateş ve Gülçin Kültür gibi isimlerde yalnız bırakmadı. Törene katılamayan ünlüler ise çifte sosyal medya hesabı üzerinden mutluluklar diledi.
Filiz Akın: Çok sevgili Merve ve Cihan Ayger evlenmiş... Dilerim çok mutlu olsunlar.
Ezgi Mola: Benim canım Merve'm ve Cihan'ın çok mutlu olun sizi çok seviyorum.