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        Haberler Magazin Merve Dizdar ve Cihan Ayger böyle eğlendi - Magazin haberleri

        Merve Dizdar, sade bir törenle evlendi böyle eğlendi

        Cihan Ayger ile nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Merve Dizdar, tören sonrasında yeni evliliğini coşkuyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:46
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        37 yaşındaki ünlü oyuncu Merve Dizdar ile iş insanı Cihan Ayger, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.

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        Merve Dizdar ile Cihan Ayger, nikâhtan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda kutlama yaptı.

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        Mutlu gününde Merve Dizdar'ı arkadaşları; Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ruşan, Serkan Tınmaz, Berkay Ateş ve Gülçin Kültür gibi isimlerde yalnız bırakmadı. Törene katılamayan ünlüler ise çifte sosyal medya hesabı üzerinden mutluluklar diledi.

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        Filiz Akın: Çok sevgili Merve ve Cihan Ayger evlenmiş... Dilerim çok mutlu olsunlar.

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        Ezgi Mola: Benim canım Merve'm ve Cihan'ın çok mutlu olun sizi çok seviyorum.

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        Berkay Ateş: Benim canımın mutluluğu.

         

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        Bergüzar Korel: Meleğim... Güzelim... Gözümde mutluluk gözyaşları ve hasretle bakıyorum her fotoğrafına. Kalbin gibi olsun tüm hayatınız. Seni çok seviyorum.

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        Hilal Saral: Mutluluklar dilerim.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Merve Dizdar
        #Cihan Ayger
        #ezgi mola
        #Gökçe Bahadır
        #barış falay
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