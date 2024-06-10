Aşırı sağ rüzgarı: Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

27 ülkede 400 milyon kişinin oy kullandığı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sonuçlar belli olmaya başladı. Avrupa Parlamentosu seçimlerine sandıktan aşırı sağın çıkması damga vurdu.

İngiltere'nin 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılması ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle, 2019'daki son parlamento seçimlerinden bu yana Avrupa'da çok şeyin değiştiği seçim sonuçlarına yansıdı.

Fransa ve Avusturya'da aşırı sağ partiler ilk sıraya yerleşirken, Almanya'da aşırı sağcı Alternatif Partisi (AfD) partisi ikinci oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sonuçların ardından erken genel seçim kararı aldı.

MACRON AŞIRI SAĞIN İLK SIRADA ÇIKMASININ ARDINDAN ERKEN SEÇİM KARARI ALDI

Fransa'da aşırı sağcı ID 30, Re 14, S&D 13, Sol 8, EPP 6, Yeşiller 5 milletvekili çıkardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

REKLAM

Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı! Haberi Görüntüle

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

Ve ekledi: "Hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.”

Macron'un bu kararı bazı Fransız gazetelerinde "büyük kumar" olarak nitelendirildi. Fransa Cumhurbaşkanı ikinci döneminin bitmesine üç yıl varken aldığı bu kararın "ciddi ve ağır" olduğunu ancak bunun bir "güven eylemi" olduğunu söyledi.