Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!

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Milliler, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kura çekimine 2. torbadan katılacak. Türkiye, daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer alırken, bu 7 turnuvaya da grup ikincisi olarak ya direkt ya da play-off'tan katılmıştı.