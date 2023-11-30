Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
FIFA, milli takımlar sıralamasını güncelledi. İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ay-yıldızlıların yeni sırası... Ay-Yıldızlılar, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken; geçtiğimiz ay, Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıralık bir yükseliş kaydetmişti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella ile Hırvatistan ve Letonya maçlarından galibiyetle çıktı. Grupta son olarak Galler ile berabere kalan Milliler, grubunu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kura çekimine 2. torbadan katılmaya hak kazandı.
EURO 2024 biletini alan A Milli Futbol Takımımız'ın bu başarısı FIFA ülkeler sıralamasına da etki etti.
İşte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 10 ve Milli Takımımız'ın yeni sırası:
10- Hırvatistan: 1717,57 puan
9- İtalya: 1718,82 puan
8- İspanya: 1732,64 puan
7- Portekiz: 1745,06 puan
6- Hollanda: 1745,48 puan
5- Brezilya: 1784,09 puan
4- Belçika: 1798,46 puan
3- İngiltere: 1800,05 puan
2- Fransa: 1845,44 puan
1- Arjantin: 1855,20 puan
37- Türkiye: 1505,28 puan
A Milli Futbol Takımımız, kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya çıktı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak Türkiye, 1505,28 puanla bir basamak yükseldi ve 37. sırada yer aldı.
2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan Ay-Yıldızlılar, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken; geçtiğimiz ay, Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıralık bir yükseliş kaydetmişti. Öte yandan Milliler, ekim ayı sıralamasının ilk 53 sırasında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke olmuştu.
100 YILLIK TARİHİMİZDE BİR İLK
EURO 2024'e katılmayı Letonya maçının ardından garantileyen ay-yıldızlılar, Galler karşısında da istediğini alıp grubu 17 puanla lider olarak tamamladı. Lider olarak Avrupa Şampiyonası vizesini alan Milli Takım, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı.
Milliler, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kura çekimine 2. torbadan katılacak. Türkiye, daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer alırken, bu 7 turnuvaya da grup ikincisi olarak ya direkt ya da play-off'tan katılmıştı.
Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralamanın ilk 10'u arasında en önemli değişikliği, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle üçüncülükten beşinciliğe gerileyen Brezilya yaşadı. Bu düşüşün ardından İngiltere üçüncü, Belçika ise dördüncü sıraya yükseldi. Hollanda ise Portekiz'i geçerek 6. sıraya çıktı.