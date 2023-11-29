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        `Kız çocuğu okumaz´ diye okula gönderilmedi; 60 yaşında okuma yazma öğrendi

        NİĞDE'deKız çocukları okumaz ´diyerek zamanında okula gönderilmediğini söyleyen Yüksel Bayram (60), Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nün açtığı kursa katılarak okuma yazma öğrendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:10
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        `Kız çocuğu okumaz´ diye okula gönderilmedi; 60 yaşında okuma yazma öğrendi
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        NİĞDE'deKız çocukları okumaz ´diyerek zamanında okula gönderilmediğini söyleyen Yüksel Bayram (60), Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nün açtığı kursa katılarak okuma yazma öğrendi.

        Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı okuma yazma kursuna, 2 çocuk ve 4 torunu olan Yüksel Bayram ile 4 çocuk babası Murat Sarıkaya (62) da katıldı. Öğrenciler gibi sıralara oturarak öğretmenlerin gösterdiği harfleri defterlerine yazan Yüksel Bayram ile Murat Sarıkaya, kısa sürede heceleyerek okumaya başladı. Yaklaşık 1 aydır kursa gidip gelen Bayram ve Sarıkaya, bugüne kadar hiç okuma yazma bilmemenin eksikliğini yaşadıklarını anlattı. Genç yaşta evlendirildiğini bugüne kadar okuma yazma öğrenmek için hiç fırsatının olmadığını belirten Yüksel Bayram, "Torunlarım `Anneanne, okuma yazma bilmiyor musun?´ dediğinde çok utandım. Hırs yapıp kursa başladım. Artık harfleri öğrendim, heceleyerek okuyorum. Çok mutluyum. Okumanın yaşı yok" dedi. 

        Babasının kendisini okula göndermediğini anlatan Murat Sarıkaya da okuma yazma bilmediği için çok zorluk çektiğini söyledi. Sarıkaya, "En çok da adres sorduğumda 'Okuman yazman yok mu amca?' dediklerinde çok rahatsız oluyordum. Artık kendi işimi kendim halledebiliyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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