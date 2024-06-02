Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı

Polisiye olayları sevenler Agatha Christie’nin Doğu Ekspresi Cinayeti'nin romanını ya da filmini mutlaka izlemiştir. Christie’nin en sevilen eserlerinden biri olan Doğu Ekspresi Cinayeti'nde trende işlenen bir cinayeti anlatıyor. Trende çok sayıda yolcu arasında bulunan ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot, müthiş zekasıyla cinayeti çözüyor. Yazılan bu kitap çok satanlar arasında yer alırken, çekilen film ise gişe rekoru kırdı. İşte Agatha Christie’nin Doğu Ekspresi Cinayetinin benzeri, 2003 yılında Türkiye’de Van Gölü Ekspresi'ndeki trende yaşandı.

Tarih yaprakları 10 Şubat 2003’ü gösteriyordu. Türkiye Kurban Bayramı arifesindeydi. İstanbul sokakları boşalmış, 9 günlük tatil başlamıştı. Sokaklar her ne kadar boş olsa da Gayrettepe’nin amansız dedektifleri, sessiz sedasız suçlu peşinde koşuyordu. Gasp Büro Masası, cinayet işleyen bir gasp çetesine operasyon düzenliyordu. Bu operasyonda Cinayet Masasından kendilerine destek amaçlı yardım istenmişti. Bunun için de Cinayet Masası'nın önemli ekiplerinden biri olan 45-57 kodlu ekip gasp masasına yardımcı oluyordu. 45-47 kodlu ekip Cinayet Masası'nın başarılı dedektifi Orhan Elmacı ve ekibiydi.

Gasp Masası düzenlediği operasyonla azılı suç çetesinin elemanlarını yakaladı. Ve operasyon başarılı geçti. Tüm bunlar yaşanırken o sırada Tatvan’dan bir gün önce kalkan Van Gölü Ekspresi treni Haydarpaşa Garı'na varmıştı. Trende yolcular indikten sonra temizlik yapılmaya başlandı. Temizlikçi bir kadın, iki valiz buldu. Yolculardan biri tarafından unutulduğu düşünülen valizden birini açtı. Valizin içindeki kanlı torbayı gördü. Kurban Bayramı nedeniyle kesilmiş kurban eti olduğunu düşündü. Açtığı bir torbanın içine elini attı ve tuttuğu parça, tüyler ürperten bir cinayetin ortaya çıkmasını sağladı. Tuttuğu parça, parçalanmış bir insan koluydu.

Temizlikçi kadın hayatının şokunu yaşadı. Attığı çığlıklar Haydarpaşa Garı'nı inletti. Ve kısa bir süre sonra polis telsizinde bayramda alınacak tedbirlerle ilgili yapılan muhaberenin arasına haber merkezi hızla girerek '45-47 merkez ivedi Haydarpaşa Garına geçin' dedi. Ardından olay yeri inceleme ekiplerini söz konusu adrese gönderdi. Gasp Masası'nın operasyonunda olan cinayet uzmanı Orhan Elmacı, kendi ekibini anons eden haber merkezine yola çıktığını belirterek hızla verilen adrese gitti.

9 PARÇAYA AYRILMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Olay yerine varan cinayet uzmanı Orhan Elmacı ve ekibi kendilerini adeta Agatha Christie’nin yazdığı Doğu Ekspresi Cinayetin romanının içinde buldular. Açılan iki valizde bulunan kanlı torbalarda çıkan görüntü korkunçtu. Emekli cinayet uzmanı Orhan Elmacı o anları şöyle anlattı: “Kanlı torbaları açıldığında 9 parçaya ayrılmış bir erkek cesediyle karşılaştık. Öldürülen kimdi? Kim tarafından nerede öldürüldü? Ceset parçalarını taşıyan iki valiz nerede bindirilmişti. Tabi bunlar belli değildi. Biz de ilk defa böyle bir olayla karşılaşmıştık. Tren Tatvan’dan gelmişti. Peki bu ceset nereden trene bindirilmişti onu bulmamız gerekiyordu.”

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GEÇİŞ ROTASINDA BULUNAN İLLER ARANDI

Trenin Tatvan’dan kalkarak, Elazığ, Malatya, Sivas, Kayseri, Ankara gibi illerden geçerek İstanbul Haydarpaşa’ya geldiğini anlatan cinayet uzmanı Orhan Elmacı, olayın çözülmesi için önce kurbanın isminin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Elmacı, “Katil bu ceset parçalarıyla birlikte mi gelmişti? Onu da tam bilmiyorduk. Bu yüzden bu trenin geçtiği tüm illeri önce belirledik. Baktık hangi il ve ilçelerde durup yolcu alıyor. Tüm illerle irtibata geçerek herhangi bir kayıp başvurusu olup olmadığını sorduk. Öldürülen kişi 50-60 yaşlarında biriydi. Cesedin bulunduğu torbalar bir istasyonda trene konulmuştu" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA SONRA

İstanbul polisi ceset parçalarının kime ait olduğunu tespit etmek için çalışmalar sürdürürken, tam bir hafta sonra Malatya’da bir haftadır terzi ustasından haber alamayan eski bir çalışan, kendisini merak ederek evine gitti. Kapıyı çaldı ama açan olmadı. Ortada garip bir durum vardı. Usta evde olsa kapıyı açardı. Terzi ustası bir haftadır işe de gelmemişti. İçine bir kuşku düştü. Soluğu karakolda aldı. Polise, bir haftadır ustasından haber alamadığını evde de kapıyı açan olmadığını söyledi. Polis ihbar üzerine terzi ustasının evini çilingirle açıp içeri girdi. İçeri giren polis ekipleri şoke eden görüntülerle karşılaştı. Kan izleri ve dağılmış bir evle karşılaştı.

MALATYA’DAN HABER GELDİ

Tren vagonunda bulunan ceset parçaları gündem olmuştu. İstanbul Cinayet Masası çalışmalarını yoğunlaştırırken, Malatya’dan bir haber geldi. Malatya Emniyeti'nden, kentte bir terzi ustasının kayıp olduğu evinde de kan izleri çıktığı bilgisi vardı. Bu bilgi üzerine Cinayet Masası hemen Malatya ile irtibata geçti. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Orhan Elmacı şöyle anlattı: “Biz kayıp adamın resmini istedik. Baktık benziyor. O zaman evde bulunan kan izleriyle ceset üzerinde alınan kanla karşılaştırdık. DNA uyuştu. Bizim için bu çok önemliydi. Adamımız Malatya’da öldürülmüştü. Ve terzi ustasıydı.”

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“ALINMIŞ BİR EŞYASI VAR MI DEDİK”

Hedef nokta belirlenmişti. Artık sırada katil kimdi onu bulmak gerekiyordu. Elmacı şöyle devam etti: “Hemen öldürülen adamın profilini ortaya çıkardık. Malatya polisiyle birlikte çalışmaya başladık. Biz Malatya polisine evde alınan eşyası var mı yok mu bunu bilen biri olur mu diye sorduk. Eve giden eski çalışanı biliyormuş. Kendisi merak edip gitmese adamın öldüğünden haberimiz olmayacaktı. Çünkü kimsesi yoktu. Sonradan öğrendik bu kişinin bir kadınla ilişkisi olduğunu. Tabi çemberimizi genişlettik.”

KAMERASI VE ELEKTRONİK EŞYALAR ALINMIŞ

Elmacı’nın bu önerisi üzerine Malatya polisi eski çalışanını terzi ustasının evine götürüp evi inceletti. Eski çalışan polise “Ustam yanında kamerasını hiç ayırmazdı. Çekim yapmayı severdi” dedi. Kameranın evde olmadığı belirlendi. Elmacı devreye girerek, katilin cinayet sonrası kamerayı almışsa onu götürüp satmış olabileceğini kaydetti. Malatya’da elektronik eşyaların satıldığı yere bakılmasını istedi.

KAMERA BULUNDU

Malatya polisi elektronik eşyaların satıldığı pasajda dükkanları tek tek araştırmaya başladı. Bu çalışmanın meyvesini verdiğini söyleyen Elmacı şöyle devam etti: “Bir süre sonra Malatya polisi bizi arayıp çalınan kamerayı bulduklarını söyledi. Şüpheli gelip bir dükkana kamerayı satmıştı. Dükkan sahibi ise müthiş zekasını kullanmış burada. Kameranın çalıntı olabileceğini düşünerek şöyle bir oyun oynamış. Kamerayı getiren kişiye kamera çalışıyor mu çalışmıyor mu bir kontrol edeyim diyerek şüpheliyi kaydetmiş. O görüntü katili bulmamızı sağladı.”

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İSTANBUL’DA SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Kameraya çekilen kişinin kimliği kısa süre sonra tespit edildi. Cinayet uzmanı Elmacı, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinden sonra çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Katilin İstanbul’a geldiğini tespit ettik. Artık kimliği belliydi. Biz bu kişiyi Maltepe’de yakaladık. Yakalanacağını beklemiyordu. Kendisine göre, müthiş bir plan yapmış hiç iz bırakmadığını sanıyordu. Tabi Gayrettepe’ye getirip sorguladık kısa süre sonra cinayeti itiraf etti” dedi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmanın ardından cinayet çözülmüştü. Ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Elde edilen bilgilere göre katil zanlısı, eşinden ayrılmıştı. Boşandığı eşinin terzi ustasıyla ilişkisi olduğunu düşünüyordu. İstanbul’da çalışan katil zanlısı, terzi ustasını öldürmek için Malatya’ya gitti. Konuşmak için gittiği terzi ustasını öldüren katil zanlısı, kurtulmak istediği cesedi 9 parçaya ayırdı.

SİVAS’TAN GERİ DÖNÜYOR

Ceset parçalarını torbaya koyarak valiz içine yerleştirdi. İki valize sığan ceset parçalarıyla Malatya’dan trene binen katil zanlısı, Sivas’taki istasyonda valizleri bırakarak indi. Katil zanlısı Malatya’ya geri dönerek öldürdüğü mağdurun evine gitti.

EŞYALARI ALDI

Katil zanlısına göre, bu iş bitmişti ve kimsenin de haberi yoktu. Bu sırada iki valiz İstanbul’a varmıştı. Katil zanlısı terzi ustasının evinde bulunan kamerayı ve bazı eşyaları satmak için aldı ve evden çıktı. Malatya’da kamerayı ve diğer eşyaları satan katil zanlısı eski eşini ikna ederek tekrar İstanbul’a döndü.

VATANDAŞLARIN DİKKATİ

Cinayet uzmanı Orhan Elmacı, olayın çözülmesinde ustasını merak edip eve kendisine bakmaya giden eski çalışanı ile kamerayı alan dükkan sahibinin şüpheliyi kameraya çekmesinin önemli olduğunu belirterek “Bu iki vatandaşın katili bulmamıza yardımcı oldu. Tabi o dönemde teknoloji bu kadar gelişmemişti. Sokak polisliği çok önemliydi" dedi.

Cinayet masasının deneyimli ekip şefi Orhan Elmacı, yıllarca cinayet masasında çalıştı ve birçok önemli dosya çözdü.