Tehlike çanları mı çalıyor yoksa büyük bir fırsat mı bekliyor?

'Lohusa'

Söz konusu uygulamanın izleyici sayısına etkisini ölçmek için henüz çok erken. Bir haftadaki veri, uygulamanın amacına ulaşıp - ulaşmadığını görmek için yeterli değil. Ayrıca, sinema için ölü mevsimin içinde bulunuyoruz.

Uygulamanın etkisini net olarak görmek için eylülde başlayacak olan sinema mevsimini beklemek gerekecek.