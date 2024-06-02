'Çocuklar Duymasın'ın 'Emine'si Melek Şahin: Karakter üzerime yapıştı
Bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Emine' karakteriyle tanınan Melek Şahin ile konuştuk. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, şimdiki hayatını anlattı
2002 - 2019 yılları arasında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' özellikle ilk dönemlerinde büyük ilgi görmüştü.
Evliliklerinde sorunlar yaşayan iki çocuklu bir ailenin, birbiriyle ve dostlarıyla ilişkilerinin anlatıldığı dizide hemen hemen her karakter izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
O karakterlerden biri de Melek Şahin'in canlandırdığı evin hizmetçisi 'Emine'ydi. Uzun süredir ekranlardan uzak Şahin ile konuştuk ve oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.
"OYUNCU OLMAK GİBİ BİR HAYALİM YOKTU"
İzmir doğumlu olan Melek Şahin, oyunculuk hikâyesini şöyle anlattı: Gençlik yıllarında merakım vardı ama hiçbir zaman oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu. Liseyi bitirdikten sonra İzmir Devlet Tiyatrosu önünden geçerken bir tiyatro kursunun başlayacağı pankartını gördüm ve başvura bulundum. Sonrasında bir çocuk oyununa seçildim.
Zamanla oyunculuğu benimsedim; 'Artık başka bir şey yapamam' demiştim kendime. Rahmetli Yalçın Menteş de uzaktan akrabamdı. O da oyunculuğu sevmeme etken olan insanlardan biriydi. Ailem, oyuncu olmamı istemiyordu ama 1989 senesinde İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandım.
O DÖNEMKİ EŞİYLE İSTANBUL'A GELMİŞ
1996'da üniversiteden mezun olan Melek Şahin, aynı yıl meslektaşı Necmi Yapıcı ile evlendikten sonra İzmir'den İstanbul'a gelmiş. Melek Şahin; "Sektörün kalbi herkesin bildiği İstanbul'da atıyordu. Yolumuzu burada çizmeye karar verdik. Talimhane Tiyatrosu'nda tiyatroya başladım. İlk kez 2000'de 'Akasya Pasajı' dizinde, sonrasında da 'Reyting Hamdi'de rol aldım" dedi.
O dönemler eşi olan Necmi Yapıcı ile 'Ayrılsak da Beraberiz'de rol alan Melek Şahin, 'Emine' karakterini ilk kez bu dizide canlandırmış.
Melek Şahin; "Bazı skeçleri Birol Güven yazıyordu. 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde Necmi'ye, 'Feridun Bitir' karakteri yazıldı. Birol, 'Sana da bir rol yazalım, ne yazalım' diye düşünürken 'Emine' karakterini yarattı" ifadelerini kullandı.
'Ayrılsak da Beraberiz' devam ederken Birol Güven 'Çocuklar Duymasın' projesine başladı. Melek Şahin, bu dizide de 'Emine'ye hayat verdi.
BİR KARAKTER İLE İKİ DİZİ
53 yaşındaki Şahin, konuyla ilgili şunları aktardı: Birol Güven, 'Emine'yi' bu diziye de dâhil etmek istediğini söyleyince şaşırdım. İlk önce erteledik. Çünkü seyircide bu kabul görmeyebilirdi. Sonra karar değiştirdik ve 'Emine', 'Çocuklar Duymasın'a güzel bir renk kattı. 'Ayrılsak da Beraberiz'in setinden çıkıp 'Çocuklar Duymasın'ın setine gidiyordum. Televizyonda bir ilkti sanırım; bir karakterin aynı dönemde iki dizide var olması" diye konuştu.
Ünlü oyuncu ayrıca; "Birol Güven, Türk aile yapısını çok güzel gözlemleyerek, kalemiyle de zenginleştirdi. Her karakter kendi içerisinde ailemizden bir şey anlattı. İnsanlar kendilerinden bir şeyler buldu. Zihinlere yapışan güzel bir işe imza attık. İnsanlarla tanıştığımda 'Aaa Emine' diyorlar. Yeni nesil de beni 'Emine' olarak tanıyor" ifadelerini kullandı.
Melek Şahin, dizinin ilerleyen bölümlerinde Birol Güven'e farklı bir rolde de oynamak istediğini belirtmiş. Bunun üzerine 'Emine'nin ikiz kardeşi 'Oksijen Hayriye' yaratılmış. Dizide Vatan Şaşmaz ile ilerleyecek karakter, ünlü oyuncunun vefatının ardından uzun soluklu olmamış.
Melek Şahin, "Ekranlardan neden uzaklaştınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: 'Emine' karakterinin etkisi var sanıyorum. 'Emine', üzerime yapıştı. İnsanlar beni bu rolle tanıyınca, gelen teklifler de bu tipteki rollerdi. Tiyatro sahnesine de çıkıyorum. Asıl işimi tiyatro sahnesinde yapıyorum ama para kazanmak zorundayım. Bunun için, biz oyuncular da ekranlarda olmak zorundayız. Tiyatro bizim lüksümüz.
Maalesef bazı yapımcıların kafasına şablonlar yerleşmiş. Kötü karakteri oynayacak oyuncular belli, iyi karakterleri oynayacak isimler belli. Biz oyuncular, birden fazla karaktere bürünebiliriz. 'Emine', benim için bir yandan harika bir karakter oldu ama yapımcıların gözünde de başka karakterlere bürünmemi engelledi. Sarı saçlı halimle beni kabullenmekte zorlandılar. Yeni karakterlerle ekrana dönmek istiyorum.
"ESKİ EŞİMLE ARKADAŞ GİBİYİZ"
1996 - 2001 yılları arasında meslektaşı Necmi Yapıcı ile evlilik yaşayan oyuncunun bu evliliğinden Emre (24) adında bir oğlu dünyaya geldi. İkilinin çocukları, lise ve üniversiteyi sinema bölümü üzerine tamamlamış.
Eski eşiyle 'arkadaş gibi' olduklarını sözlerine ekleyen Melek Şahin; "Ortak noktamız, çocuğumuz var. Dostluk çerçevesinde hayatımıza devam ediyoruz" diye konuştu.
'MELEK HAREKETİ'Nİ BAŞLATTI
Yaşamını İstanbul'da sürdüren Melek Şahin, ekranlardan uzaklaştıktan sonra kendini sokak hayvanlarına adamış. Hayvanların da çocuklar gibi korunmaya muhtaç varlıklar olduğunu söyleyen Melek Şahin, pandemi döneminde 'Melek Hareketi' isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlatmış.
Melek Şahin; "Pandemi döneminde sokaktaki canlarımızın mama ve tedavi masraflarını karşılamak için maske dikip satmaya başladım. Bu hareketi farklı ürünlerle büyüttük. Aynı zamanda da sokak canlılarını sahiplendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Melek Şahin, Türkiye’de gündemi uzunca bir süredir meşgul eden sokak hayvanları düzenlemesi hakkında şöyle konuştu: Bir ağacın yaprağının bile koparılmamasıyla eğitildik. Bu canların önce düzenli barınaklara yerleştirip, kısırlaştırılmaya başlanması lâzım. Bir de ticari amaçlı çok üretim var. Bunun da önüne geçmeliyiz. Bu canları barınaklarda düzenli bir şekilde yerleştirip sonrasında insanlarımızı sahiplendirmeye yönlendirmeliyiz.