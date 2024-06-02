Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu

BU KEZ TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Seycan Alan'ı ailesi, bu kez Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tazminat davası açtı.

Mahkemenin atadığı uzman bilirkişi heyetinin yeni yazdığı raporda, yol yapım çalışmasını gerçekleştiren yüklenici firmanın yüzde 75 asli kusurlu olduğu belirtilerek, "Yola giriş yapan sürücü Seycan Alan sevk ve idaresindeki 41 GP 401 plaka sayılı otomobil ile kontrolünü kaybederek savrulup, korkuluk bulunmayan 15 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralanarak vefat ettiği kazanın oluşumunda; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu trafik güvenliği 13'üncü maddesine göre, kara yolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, kara yolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür. Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretleri, kara yolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli kuruluşlarca temin ve tesis edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır maddelerini ihlal ettiği anlaşıldığından yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu" ifadelerine yer verildi.