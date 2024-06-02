Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
İstanbul Kağıthane'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin'i sokak ortasında bıçaklayan saldırgan, 5 ay sonra yakalandı. Güngören'de mobilya imalathanesinde çalıştığı öğrenilen saldırganın "bipolar bozukluğu rahatsızlığı" olduğu ve kanserden ölen eşine de şiddet uyguladığı iddia edildi. Saldırganın ifadesi ortaya çıktı.
Kağıthane'de Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin'i arkadaşlarının evine gireceği sırada bıçaklayan saldırgan, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.
Güngören'de mobilya imalathanesinde çalıştığı öğrenilen zanlının bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğu iddia edildi.
Tutuklanan zanlı ifadesinde, görüntülerdeki kişinin kendisini olduğunu ancak olayı gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği için sokakta koşarak taksiye bindiğini söylediği öğrenildi. Şahsı teşhis eden genç kız ise onu tanımadığını söyledi.
Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aralık ayında Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitti.
Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için yeniden arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için yola çıktı.
Genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra saat 00.30 sıralarında Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne geldi. Bu sırada genç kızın arkasından bir kişi koşarak yaklaştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diyerek tepki gösterdiği kasklı kişi, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı.
3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ
Olayın ardından saldırgan, bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız kanlar içinde çığlık atarak ayrdım istedi.
Genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Aslıhan Zengin'in 3 organı zarar gördü.
"EVİMİN SOKAĞINDAN BERİ TAKİP ETTİ"
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurdu.
Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi.
SALDIRGANIN NET GÖRÜNTÜSÜ BULUNAMADI
Öte yandan saldırganın Zengin'i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenildi.
Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi’nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edildi.
Şahsın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamadı.
5 AYLIK TEKNİK TAKİP
Olayla ilgili yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takip yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, gelen ihbarları da değerlendirerek şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etti.
Mobilya dükkanında çalışan şahsın iş yerine baskın yapan polis, onu bulamadı. Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, şahsın Murat H. olduğunu doğruladı.
SALDIRGAN BİPOLAR İDDİASI
İş yeri sahibi ise H.’nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söyledi. Şahsın Güngören’de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, eve baskın düzenledi. Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirdi.
SALDIRGAN BİPOLAR İDDİASI
İş yeri sahibi ise H.’nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söyledi. Şahsın Güngören’de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, eve baskın düzenledi. Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirdi.
ÇOCUĞU ATEŞLENDİĞİ İÇİN KOŞMUŞ
Şahsa görüntüleri izleten polis, olay esnasında sokağa giren, sokakta elinde kaskla kaçan ve tedirgin şekilde taksiye binerek kaçan şansın kendisi olduğunu kabul etti. Ancak olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği için sokakta koşarak taksiye bindiği ve aslında motosikleti olduğunu ancak lastiği patladığı için taksiyle evine gittiğini belirtti. Polis ise şahsın, taksiden indikten sonra motosikletle evine gittiğini tespit etti.
KANSERDEN ÖLEN EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Emniyete götürülen Murat H.’nin yapılan sorgulamasında “yalan beyan”, “kasten yaralama” ve “suç uydurma” gibi suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şahsın ilk eşinin yumurtalık kanseri olduğu, ikinci bir telefonu olduğu ortaya çıktığı ve farklı kadınlarla ilişkisi olduğu, eşini bu süreçte aldattığı, onu defalarca kez darbettiği, kanseri yenemeyen kadının ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ayrıca Murat H.’nin geçtiğimiz sene ocak ayında başka bir kadınla evlendiği ve 1.5 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.
ASLIHAN SALDIRGANI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ
Diğer yandan bıçaklanan Aslıhan Zengin’in, emniyete gelerek Murat H.’yi teşhis ettiği bilgisine ulaşıldı. Evinde bulunan kıyafetlerini ve kaskını doğrulayan Aslıhan Zengin, şahsı tanımadığını ifade etti. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Murat H. çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Aslıhan Zengin, babası Kenan Zengin ile birlikte 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kağıthane’de esnaf ziyareti yapan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan da yardım istemişti.