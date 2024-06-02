İsrail Başbakanı Netanyahu’nun danışmanı Falk: "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dış politika danışmanı Ophir Falk, İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiğini belirterek, anlaşma için "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" söyledi.

İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Falk, Biden'ın açıkladığı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden’ın açıklamalarının "siyasi bir konuşma" olduğunu ileri süren Falk, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi için "Hamas’ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gerektiğini savundu. REKLAM İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı? Haberi Görüntüle Falk, önerilen anlaşmanın "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" belirterek, "İsrail’in hedefleri karşılanana kadar kalıcı ateşkes olmayacağını" öne sürdü. Falk ayrıca, "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil." ifadelerini kullandı.