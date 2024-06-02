Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı? | Dış Haberler

        İsrail basınına göre İsrail, Hamas'la Gazze'deki rehinelerin bırakılması konusunda anlaştı

        İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı Gazze'deki ateşkes önerisinin ilk aşamasında "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la rehinelerin bırakılması konusunda anlaştığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisinin ilk aşamasında Gazze Şeridi'nde "ölü ya da diri" 33 rehinenin serbest bırakılması da dahil olmak üzere Hamas'la bir esir değişimi anlaşmasını kabul ettiği iddia edildi.

        İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın adı açıklanmayan siyasi bir kaynaktan aktardığı habere göre, İsrail, ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etti.

        Kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 42 gün sürecek ilk aşamada açıkladığı öneride "askerler, kadınlar ve yetişkinler dahil olmak üzere canlı veya ölü rehinelerin serbest bırakılması" yer alıyor.

        REKLAM

        Rehineler, 6 hafta boyunca gruplar halinde serbest bırakılacak, bunun sonunda İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes yani savaşın sona erdirilmesi konusunda müzakereler başlayacak ve ardından anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecek.

        İsrailli kaynağa göre ikinci aşamada, "asker ve erkekler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakılacak ancak iki taraf arasında savaşın tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olmadığı sürece bu gerçekleşmeyecek. Üçüncü aşamada ise ölen tüm rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

        Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

        Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

        Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Hamas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti