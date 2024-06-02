Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor

Rafine şekerler ve sağlıksız yağlarla yüklü işlenmiş gıdalar, modern diyetlerin yaygın bir parçası haline geldi ve özellikle çocuklar arasında çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.

2019 ve 2020 yıllarında yapılmış araştırmalara göre, çocuklardaki bağırsak kanserleri yüzde 300 arttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bu vakaların kalıtsal nedenli ama büyük bir kısmı beslenmeyle oldukça bağlantılıdır. Yapılan çalışmalar 2-19 yaş arasındaki çocukların günlük kalori ihtiyaçlarının yüzde 69’unun endüstriyel gıdalardan alındığını gösteriyor" dedi.

ABD'DEKİ BESİN ENDÜSTRİSİNİN YÜZDE 75'İNİ AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR OLUŞTURUYOR

Herhangi bir besinin orijinal halinden farklı yenilmesi; pişirme, baharatlar, tuz, şeker, limon, sirke, yağ ya da başka besinlerle karıştırılma yoluyla yenilmesi işlenmiş gıda olarak nitelendiriliyor. Bu besinler doğal hallerinden çok az farklıdır. Örneğin; turşu, reçel... Öte yandan besinin raf ömrünü uzatmak, kıvamını sağlamak gibi nedenlerle kimyasal katkılar, endüstriyel pişirme tarzları besinin epey değişmesine yol açıyor. Aşırı işlenmiş bu gıdalar, tüketildiğinde sağlığı tehdit ediyor.

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Dr . Şirin Seçkin, "Raf ömrü uzunluğu, taşınabilirliği kolaylaştırma, lezzet artırma ve mükemmel görüntü için de gıdalar işleniyor. Günümüzde ABD'de besin endüstrisinin yüzde 75’i aşırı işlenmiş gıdalardan oluşmaktadır. Dünyada milyonlarca insan, hayatını fazla miktarda yeme ve yanlış beslenme nedeniyle kaybetmektedir" dedi.

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR KALP KRİZİ VE KANSER SEBEBİ Dr. Seçkin, "Bu ürünlerin trans yağ, şeker ve tuz oranları yüksektir. Çok sayıda çeşitli kimyasal maddeler içerirler, bunların bir kısmı tamamen sentetiktir. Kanserden obeziteye kadar çok tehlikeli kronik hastalıklara yol açarlar. İçerdikleri kimyasal katkı maddeleri kalp krizine, damar sertliğine, insülin direncine ve tip 2 diyabete de yol açmaktadır. En ağır hasar bağırsak ve sindirim sisteminde olmaktadır. Bağırsak geçirgenliği artışı, bağırsaklarda ve tüm vücutta genel bir enflamasyon (iltihap) oluşumu, mikrobiom bozulması sonucu diğer sağlık sorunları da oluşmaktadır. Tüm kanser türlerinde riski artırır ancak yemek borusu, pankreas, mide ve karaciğer, bağırsaklardan sonra en çok etkilenen organlardır. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarını yüzde 50 artırır. Böyle hastaların diyetlerini değiştirmeleri atakları da epeyce azaltır" ifadelerini kullandı. REKLAM

BU ÜRÜNLERE DİKKAT! Fabrikasyon üretim olan paketli gıdaların çoğu birden fazla sayıda katkı maddeleri içeriyor. Dr. Seçkin, "Çeşitli koruyucular, kıvam ve lezzet artırıcılar, boyalar, bunların bir kısmı nanoteknoloji ürünü yani hiç doğal değildir. Çeşitli bisküviler, sakız, cipsler, kekler, şekerlemeler, hazır satılan meyve suları, tatlandırılmış ya da meyve eklenmiş yoğurtlar, mısır gevrekleri, salam-sucuk gibi şarküteri mamülleri, pakette satılan çeşitli atıştırmalıklar aşırı işlenmiş gıdalara örnektir" diye konuştu.

HAMİLELİKTE SIK SIK İŞLENMİŞ GIDA TÜKETİLMESİ, BEBEĞİN OBEZ OLMASINA YOL AÇIYOR Hamileliğinde aşırı işlenmiş gıdaları sıklıkla tüketen annelerin bebeklerinin yüzde 26 oranında fazla kiloyla mücadele etmek zorunda kaldığını kaydeden Dr. Seçkin, "Çocuk da bu şekilde beslenmeye başlıyor. Böyle beslenen çocukların metabolizması olumsuz etkileniyor ve ilerleyen yaşlarda hep kiloyla mücadele etmek zorunda kalıyor" dedi.