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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DDM; 'kredi kartına 3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak' iddialarını yalanladı - Güncel Haberler - İş-Yaşam Haberleri

        DDM; 'kredi kartına 3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak' iddialarını yalanladı

        Kredi kartına 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapatılacağı yönündeki iddialar, kart sahiplerinde tedirginlik uyandırdı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 23:16 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:34
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        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
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        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'kredi kartına 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapatılacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir" denildi.

        BÖYLE BİR DÜZENLEME YOK

        Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışmasının veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "İTİBAR ETMEYİN"

        "Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılmaktadır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

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        #DDM
        #Kredi kartları
        #haberler
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