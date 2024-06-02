ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netanyahu'ya tepki: Savaş suçlusu

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edilmesine, "ülke için üzücü bir gün" diyerek tepki gösterdi.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. He should not be invited to address a joint meeting of Congress. I certainly will not attend. — Bernie Sanders (@BernieSanders) June 1, 2024

Sanders, paylaşımında, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun her iki partinin liderleri tarafından ABD Kongresi'nin ortak toplantısına konuşma yapmak üzere davet edilmesi ülkemiz için çok üzücü bir gün." ifadesini kullandı.