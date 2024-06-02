Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netanyahu'ya tepki: Savaş suçlusu | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netanyahu'ya tepki: Savaş suçlusu

        ABD'li Senatör Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesine tepki göstererek, "Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. ABD Kongre'sinde konuşma yapmaya davet edilmemelidir. Kesinlikle katılmayacağım." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edilmesine, "ülke için üzücü bir gün" diyerek tepki gösterdi.

        ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili paylaşım yaptı.

        Sanders, paylaşımında, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun her iki partinin liderleri tarafından ABD Kongresi'nin ortak toplantısına konuşma yapmak üzere davet edilmesi ülkemiz için çok üzücü bir gün." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Netanyahu’nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayan Sanders, onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtti.

        ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, 31 Mayıs’ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet ettiklerini duyurmuştu.

        Davet mektubunun, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderildiği kaydedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti