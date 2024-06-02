Galatasaray'da yeni futbol yapılanması

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Erden Timur konusu netliğe kavuşuyor. 2023-2024 sezonunda Sportif A.Ş. Başkan Vekili sıfatıyla transferleri gerçekleştiren isim olan Timur, gelecek sezon futbolun başında olmayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından transfer zirvesinde yönetim ile bir araya gelen Timur, sezon devam ederken yapılan transfer çalışmalarına dair bilgiler verdi.

FUTBOLUN BAŞINA HATİPOĞLU GELİYOR Galatasaray yönetimi, Erden Timur'un ayrılığının ardından yeni yapılanmayı da planladı. Yönetimin aldığı karara göre futbolun başında daha önce Sportif AŞ’de yer alan İbrahim Hatipoğlu olacak. REKLAM