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        Galatasaray'da yeni futbol yapılanması

        Galatasaray'da yeni sezonun futbol yapılanması netleşirken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un gelecek sezon sarı-kırmızılı kulüpte görev almayacağı öğrenildi. Galatasaray'da yeni sezonda futbolun başında İbrahim Hatipoğlu olacak, Cenk Ergün ise transfer işlerini yürütecek

        Giriş: 02.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:15
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        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
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        Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Erden Timur konusu netliğe kavuşuyor. 2023-2024 sezonunda Sportif A.Ş. Başkan Vekili sıfatıyla transferleri gerçekleştiren isim olan Timur, gelecek sezon futbolun başında olmayacak.

        Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından transfer zirvesinde yönetim ile bir araya gelen Timur, sezon devam ederken yapılan transfer çalışmalarına dair bilgiler verdi.

        FUTBOLUN BAŞINA HATİPOĞLU GELİYOR

        Galatasaray yönetimi, Erden Timur'un ayrılığının ardından yeni yapılanmayı da planladı. Yönetimin aldığı karara göre futbolun başında daha önce Sportif AŞ’de yer alan İbrahim Hatipoğlu olacak.

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        TRANSFERDE İCRACI CENK ERGÜN

        Cimbom'da yeni sezon için transfer görüşmelerini ise Cenk Ergün yürütecek. Galatasaray'da şu anda futbol direktörü olarak görev yapan Ergün, görüşmeleri yapan isim olacak.

        Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesinde Okan Buruk’un transferdekir rolü de artıyor. Sezon devam ederken kadro yapılanmasına dair çalışmalar yürüten Buruk, scout ekibiyle birlikte bir liste oluşturdu ve raporunu da transfer komitesine sundu.

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