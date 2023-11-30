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        Niğde'de bal ormanı kurulumu için 1000 fidan dikildi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde bal ormanı kurulumu kapsamında 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:26 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:36
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        Niğde'de bal ormanı kurulumu için 1000 fidan dikildi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde bal ormanı kurulumu kapsamında 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, üniversite ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Bal Ormanı Kurulumu-Ormanlardan Bal Akacak" etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Arık, bal ormanının hayırlı olmasını diledi.

        Eskiden orman denilince akla sadece çam ağacının geldiğini belirten Arık, "Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer kurumlar, canlılar için faydalı olabilecek değişik orman türleri kuruyor. Bu değişim ve dönüşüm, ülkemizin farklı bölgelerinde toprak yapısı ve iklim şartlarına göre çok değişik ağaçları, bitkileri toprakla buluşturmayı ve ormanın sadece çam ağacından ibaret olmadığını daha iyi anlatıyor." ifadelerini kullandı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise proje kapsamında 180 dekarlık alanda bal ormanı kuracakları anlattı.

        Ormanda iğde, mahlep, ceviz, alıç, badem, ahlat, yalancı akasya ile lavanta gibi ağaç ve bitkilerin olacağını, ormanın 2027 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını dile getiren Uslu, "Ayrıca 30 dekarlık alanda da özellikle Niğde'ye özgü üzümlerin bulunduğu bağ ve yetişen üzümlerin koleksiyonunu kuracağız. Ayrıca çiftçi eğitim koordinatörlüğünü kurduk. Çiftçilerimiz burada ücretsiz bir şekilde eğitim alacak." dedi.

        Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan ise son yıllarda arıcılığın ormancılık için öneminin anlaşılmasıyla bal ormanı sayısının arttığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından 1000 fidan toprakla buluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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