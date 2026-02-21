Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebol'ün eşinin cenazesi defnedildi

        Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol'ün yaşamını yitiren eşinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 19:02 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:06
        Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol'ün yaşamını yitiren eşinin cenazesi toprağa verildi.

        Nurhan Nebol için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Nurhan Nebol'ün naaşı, Hıdırlık Merazlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye Nebol'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

