        Niğde Haberleri

        Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü

        Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmının çökmesi üzerine ekipler bölgede önlem aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:14 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:14
        Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü
        Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmının çökmesi üzerine ekipler bölgede önlem aldı.


        Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde bulunan Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmı belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

