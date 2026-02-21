Niğde Kalesi'nin istinat duvarı çöktü

Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmının çökmesi üzerine ekipler bölgede önlem aldı. Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde bulunan Niğde Kalesi'nin istinat duvarının bir kısmı belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

