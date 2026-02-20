Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 19:29 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:29
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 97,18 gram sentetik uyuşturucu, 1,90 gram esrar, 9 sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

