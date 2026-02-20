Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 97,18 gram sentetik uyuşturucu, 1,90 gram esrar, 9 sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

