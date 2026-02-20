Canlı
        Niğde Haberleri

        Niğde'de sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 23:43 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:43
        Niğde'de sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Üskül köyünde Z.D'ye (58) ait evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alevlerden etkilenen Z.D, sağlık ekiplerince Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

