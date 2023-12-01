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        Haberler Spor Futbol Milli Takım EURO 2024'te kura çekimi heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te kura çekimi heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor

        Almanya'nın ev sahipliğinde gelecek yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gruplar belli oluyor. A Milli Takımımız'ın tarihte ilk kez 2. torbadan katılacağı kura çekimi 2 Aralık Cumartesi (yarın) TSİ 20.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Torbalar ve kura çekimine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:56
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura çekimi, yarın (2 Aralık Cumartesi) Almanya'da gerçekleştirilecek.

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        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

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        TSİ 20.00'de başlayacak kura çekimine Türkiye, ikinci torbadan katılacak.

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        24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

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        Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak.

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        EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

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        İşte torbalar:

        1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

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        2. Torba: Macaristan, TÜRKİYE, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

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        3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

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        4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off A yolu galibi, play-off B yolu galibi, play-off C yolu galibi

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