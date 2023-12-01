EURO 2024'te kura çekimi heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor

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24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.