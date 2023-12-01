Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor

        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor

        Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü. Bugüne dek 40 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan HIV/AIDS, Türkiye'de en fazla 25-34 yaş gruplarını etkiliyor. Türkiye'de 2022 yılında 5 bin 710 kişinin tanı aldığını belirten Doç. Dr. Asuman İnan, "Türkiye HIV/AIDS vakalarının az görüldüğü ülkelerden biri olarak tanımlanmasına rağmen, dünyada HIV ile enfekte kişi sayısı azalırken ülkemizde artıyor olması endişe vericidir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 01.12.2023 - 17:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü olan HIV, AIDS hastalığına neden olan virüsün adı. Virüs bulaşıyor, ardından da HIV enfeksiyonuna neden oluyor. Tanı alıp, tedavi olmayan kişilerin yıllar içerisinde bağışıklık sistemi çöküyor ve kişide tedavisi zor olan fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserler gelişmeye başlıyor. AIDS, HIV ile yaşayan bireyin tedavi edilmezse yıllar içerisinde ulaşacağı son dönem oluyor.

        KLİMİK HIV/AIDS Çalışma Grubu Genel Sekreteri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, HIV enfeksiyonunun her yaşta ve her cinsiyette görülebileceğini belirterek, "Dünyada günümüze kadar yaklaşık 40 milyon kişi HIV/AIDS nedeniyle hayatını kaybetmiştir ve halen 39 milyon kişi HIV ile yaşıyor. Geçtiğimiz yıl 1.3 milyon yeni vaka ortaya çıktı. 84 bini çocuk olmak üzere 630 bin kişi de yaşamını yitirdi" dedi.

        Doç. Dr. Asuman İnan
        Doç. Dr. Asuman İnan
        REKLAM

        DÜNYADA AZALIYOR, TÜRKİYE'DE ARTIYOR

        Türkiye'de ilk görüldüğü 1985 yılından 8 Kasım 2023 tarihine kadar toplam 41 bin 732 kişi bildirildiğini kaydeden Doç. Dr. İnan, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak gerçek sayının bu rakamların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizdeki vakaların yüzde 81,5’i erkek, yüzde 18,5’i kadın olup, vakalar en fazla sırasıyla 25-34 yaş gruplarında görülüyor. 15-19 yaş aralığında da vakaların görülmesi dikkat çekicidir. Türkiye’de 2022 yılı için 5 bin 710 yeni vaka, 67 ölüm bildirildi. Türkiye HIV/AIDS vakalarının az görüldüğü ülkelerden biri olarak tanımlanmasına rağmen, dünyada HIV ile enfekte kişi sayısı azalırken ülkemizde artıyor olması endişe vericidir."

        "HIV ARTIK ÖLÜMCÜL DEĞİL"

        Yan etkisi az ve kullanımı kolay etkili ilaçlarla yapılan modern tedaviler sayesinde HIV enfeksiyonunun artık ölümcül olmadığını aktaran Doç. Dr. İnan, tanı alıp, tedavi olan HIV ile enfekte bireylerin uzun ve kaliteli bir yaşam sürmesi, evlenmesi ve sağlıklı çocuk sahibi olmasının mümkün olduğunu söyledi.

        YENİ ÇALIŞMALAR UMUT VERİCİ

        Doç. Dr. İnan, HIV ile yaşayan kişilerde, antiretroviral tedaviyle kandaki virüs düzeyinin 6 ay boyunca saptanabilir düzeyin altında olmasının cinsel yol ile bulaşmayı önlediğinin birçok çalışmada gösterildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bu çalışmalar sonucu kabul edilen “Belirlenemeyen=Bulaştırmayan, B=B” yaklaşımı artık DSÖ tarafından da resmi olarak onaylanmıştır. Bu kavramın toplumun her kesiminde bilinirliğinin artmasıyla HIV ile yaşayan kişilere yönelik damgalanma ve ayrımcılık ortadan kalkacaktır. Kişilerin korkmadan tanı almaları, tedavi olmaları, hem kendi yaşam kalitelerini artıracak hem de enfeksiyonun toplumda yayılımını azaltacak hatta sonlandıracaktır."

        HIV NASIL BULAŞIYOR?

        Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, enfeksiyonun kişiden kişiye bulaşmasının başlıca korunmasız cinsel temas, tedavi almayan anneden bebeğe geçiş ve damar içi madde kullanımı sırasında ortak enjektör kullanımıyla olduğunu vurgulayarak, "HIV enfeksiyonu, sarılmakla, dokunmakla, ortak havlu-diş fırçası-havuz kullanımıyla bulaşmamaktadır" diye konuştu.

        Doç. Dr. Asuman İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de HIV/AIDS’in yayılımının önlenmesi, öncelikle toplumun bulaşma ve korunma yolları konusunda bilgisinin artırılmasıyla, erken tanı ve tedaviye ulaşımının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. HIV/AIDS konusunda toplum farkındalığını artırmak üzere, 1 Aralık günü 1988 yılından beri Dünya AIDS Günü olarak kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bu yılın teması HIV/AIDS’e son vermek için “Toplulukların Öncülük Etmesine İzin Verin!” olarak belirlenmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HIV
        #AIDS
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"