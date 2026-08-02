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        Haberler Gündem Sıfır araçların üzerine duvar düştü

        Sıfır araçların üzerine duvar düştü

        Kağıthane'de bir binanın duvarından kopan parçaların açık otoparktaki sıfır araçların üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 22:30 Güncelleme:
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        Sıfır araçların üzerine duvar düştü

        Kağıthane'de Sultan Selim Mahallesinde 30 Temmuzda, bir otomobil bayisinin sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda, otoparkta bulunan 12 araçta hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler otopark ve çevresinde bir süre inceleme yaptı.

        Hasar gören araçların toplam değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

        Binanın duvarından kopan parçaların, araçların üzerine düşerek hasar verdiği anlar, güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

        *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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