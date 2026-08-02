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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!

        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!

        Mersin'de meydana gelen dehşete düşüren olayda, bir sürücü otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçip kaçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ani manevrayla sola dönüş yaparken karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiden 2'si yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen sürücü, kaputtaki çocuğu indirip yeniden direksiyon başına geçti. Otomobiliyle yerde yatan 2 yaralının üzerinden geçen zanlı, bölgeden uzaklaştı.

        Olayı fark edip yaralıların yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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