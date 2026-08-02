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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor: 1 - Udinese: 0 | MAÇ SONUCU (Hazırlık maçı)

        Trabzonspor: 1 - Udinese: 0 | MAÇ SONUCU (Hazırlık maçı)

        Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Trabzonspor - Udinese mücadelesi HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaştı.

        Walderena Velden Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 1-0 kazandı.

        Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Bu golün asistini ise yeni transfer Aral Şimşir yaptı.

        AVUSTURYA'DA 2 MAĞLUBİYET, 1 GALİBİYET!

        Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, çıktığı ilk iki hazırlık maçında mağlup olurken gol de kaydedemişti.

        İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçını da Katar ekibi Al-Sadd'a karşı 1-0 kaybetti.

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        Üçüncü maçında ise İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşan Trabzonspor hem sezonun ilk golünü kaydetti hem ilk galibiyetini aldı.

        KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOKTU

        Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.

        MAÇ BİTTİ!

        Trabzonspor hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Mücadelede ikinci yarı başladı!

        DEVRE ARASI

        Trabzonspor, Udinese karşısında devreye 1-0 önde giriyor!

        ONUACHU KORKUTTU!

        Paul Onuachu, karşılaşmanın 23. dakikasında kendini yere bıraktı. Saha kenarında tedavi gören Nijeryalı golcü, karşılaşmaya devam edebileceğini ifade etti.

        TRABZONSPOR ÖNE GEÇİYOR!

        Trabzonspor, Udinese karşısında 4. dakikada Ernest Muçi 1-0 öne geçiyor!

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        MAÇ BAŞLADI!

        Trabzonspor - Udinese maçında ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu

        UDINESE: Piana, Solet, Kristensen, Palma, Miller, Lovric, Ebosse, Zarraga, Bayo, Gueye

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