Trabzonspor: 1 - Udinese: 0 | MAÇ SONUCU (Hazırlık maçı)

MAÇ BİTTİ!
Trabzonspor hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaştı.
Walderena Velden Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 1-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Bu golün asistini ise yeni transfer Aral Şimşir yaptı.
Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, çıktığı ilk iki hazırlık maçında mağlup olurken gol de kaydedemişti.
İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçını da Katar ekibi Al-Sadd'a karşı 1-0 kaybetti.
Üçüncü maçında ise İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşan Trabzonspor hem sezonun ilk golünü kaydetti hem ilk galibiyetini aldı.
Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.