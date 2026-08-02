Trabzonspor: 1 - Udinese: 0 | MAÇ SONUCU (Hazırlık maçı)

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaştı.

Walderena Velden Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Bu golün asistini ise yeni transfer Aral Şimşir yaptı.

AVUSTURYA'DA 2 MAĞLUBİYET, 1 GALİBİYET!

Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, çıktığı ilk iki hazırlık maçında mağlup olurken gol de kaydedemişti.

İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçını da Katar ekibi Al-Sadd'a karşı 1-0 kaybetti.

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Üçüncü maçında ise İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşan Trabzonspor hem sezonun ilk golünü kaydetti hem ilk galibiyetini aldı.

KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOKTU

Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.

19:30 02/08/2026 MAÇ BİTTİ! Trabzonspor hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Paylaş facebook

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18:42 02/08/2026 İKİNCİ YARI BAŞLADI Mücadelede ikinci yarı başladı! Paylaş facebook

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18:24 02/08/2026 DEVRE ARASI Trabzonspor, Udinese karşısında devreye 1-0 önde giriyor! Paylaş facebook

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18:04 02/08/2026 ONUACHU KORKUTTU! Paul Onuachu, karşılaşmanın 23. dakikasında kendini yere bıraktı. Saha kenarında tedavi gören Nijeryalı golcü, karşılaşmaya devam edebileceğini ifade etti. 🔴🔵 Paul Onuachu, karşılaşmanın 23. dakikasında kendini yere bıraktı. Saha kenarında tedavi gören Nijeryalı golcü, karşılaşmaya devam edebileceğini ifade etti.



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17:40 02/08/2026 MAÇ BAŞLADI! Trabzonspor - Udinese maçında ilk düdük geldi! Paylaş facebook

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