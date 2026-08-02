Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.458,10 %1,24
        DOLAR 47,5119 %0,11
        EURO 54,8195 %0,08
        GRAM ALTIN 6.175,37 %-1,31
        FAİZ 42,05 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 87,99 %-2,27
        BITCOIN 63.034,00 %0,68
        GBP/TRY 64,0875 %0,16
        EUR/USD 1,1527 %-0,01
        BRENT 87,93 %1,21
        ÇEYREK ALTIN 10.096,73 %-1,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek

        Bakan Şimşek: Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 17:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Amacımız gönüllü uyumu artırmak, süreçleri daha kolay, hızlı ve öngörülebilir hale getirmek. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak. Dijitalleşmeyi hızlandıran bu adımla denetim süreçlerini daha etkin hale getirirken kayıt dışılıkla mücadelemizi güçlendirmeye ve vergi sistemimizi uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeşil vatan için alevlere siper oldu

        Musa Kaplan, evlere ilerleyen alevleri dozeriyle durdurmaya çalıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok