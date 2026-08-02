Bakan Şimşek: Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Amacımız gönüllü uyumu artırmak, süreçleri daha kolay, hızlı ve öngörülebilir hale getirmek. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak. Dijitalleşmeyi hızlandıran bu adımla denetim süreçlerini daha etkin hale getirirken kayıt dışılıkla mücadelemizi güçlendirmeye ve vergi sistemimizi uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.