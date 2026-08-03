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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!

        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi Udinese'yle oynadıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarların transfer konusundaki tepkisine yanıt veren Buruk, "Çok konuştuk zaten, bu çok açık ve net. Zaten transfer yapacağız. Ben söylüyorum, başkanımız söylüyor, yöneticilerimiz söylüyor. Onlara söz veriyorum, iyi bir kadro kuracağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

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        Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının henüz yüzde 100 seviyesine ulaşmadığını belirtirken seçilen zorlu hazırlık maçlarının takıma katkı sağlayacağını söyledi.

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        "ZORLU RAKİPLERİ TERCİH ETTİK"

        Okan Buruk: “Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı, zor maçlar seçmeye çalıştık. Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç.”

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        “YÜZDE 100 PERFORMANS BEKLEMEK HAYAL OLUR”

        “Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur. Genel olarak oyuncularımın isteklerinden, konsantrasyonlarından ve tutkularından dolayı mutluyum. Bu bizi daha başarılı bir sezona doğru götürecek."

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        TRANSFER TEPKİLERİNE YANIT

        “Çok konuştuk zaten, bu çok açık ve net. Zaten transfer yapacağız. Ben söylüyorum, başkanımız söylüyor, yöneticilerimiz söylüyor. Hepimizin ortak noktası transfer. Çok haklılar, bir an önce gelsin istiyorlar. Bununla ilgili bir çaba var, bunu deyince bana da kızıyorlar...”

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        “BANA ‘SEN DE TEPKİNİ VER’ DİYORLAR”

        ‘Sen de tepkini ver’ diyorlar. Burası Galatasaray! Galatasaray’a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu baskı da doğru. Ama iyi niyetli bir çalışma var. Galatasaray’ın çok kaliteli bir kadrosu var. Bu kadroya iyi oyuncular katmanız gerekiyor. Amacımız yeniden iyi oyuncuları kadromuza katmak.”

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        "ONLARA SÖZ VERİYORUM!"

        "Sezona yine güçlü bir şekilde başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Onlara söz veriyorum. Biz yine her zaman olduğu gibi yine göstereceğiz. İyi bir kadro kuracağız. İyi bir sene geçireceğiz. Hiç soru işaretleri olmasın. Hiç merak etmesinler, eksiklerimizi tamamlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!"

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        "DEVAMLI OSIMHEN' E UZUN OYNAYAN TAKIM DEĞİLİZ!"

        "Osimhen gibi bir oyuncunuz olduğunda daha fazla uzun top oynarsınız. Böyle devamlı Osimhen'e uzun top oynayan bir takım değiliz. Ama oyun içerisinde onu ceza sahasında topla buluşturmak çok önemli. Oyun içerisinde baskı geldikten sonra zaman zaman rakip ön alan baskısını iyi yapınca Osimhen'i orada kullanıyoruz. Duran topları dün iyi çalıştık. Özellikle adam adama karşı doğru çözümler bulduk. Bugün o iyiydi bizim için. İyi orta yaparsanız iyi kafa vurucu oyuncularımız var. İyi ortalar, iyi kafa vuruşçularla sonuca erişiyor."

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