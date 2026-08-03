Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!

"ZORLU RAKİPLERİ TERCİH ETTİK"

Okan Buruk: “Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı, zor maçlar seçmeye çalıştık. Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç.”